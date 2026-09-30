Quản lý bay được giao điều hành bay hơn 1 triệu chuyến trong năm 2027

Nhân viên kiểm soát viên không lưu thực hiện điều hành một chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa ra quyết định giao một số chỉ tiêu định hướng năm 2027 đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong đó sản lượng điều hành bay năm 2027 đạt 1.062.000 lần/chuyến; doanh thu đạt 6.579 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 1.493 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 2.152 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM căn cứ các chỉ tiêu định hướng được giao, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 của Tổng công ty trước ngày 31/12/2026 theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2027 theo định hướng đã được phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát VATM có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2027, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định

Năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho chiến lược phát triển 5 năm (2026-2030), VATM đề ra mục tiêu điều hành an toàn 1 triệu lần chuyến bay, đây là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ và sự phục hồi toàn diện của hoạt động bay, đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu tài chính duy trì đà tăng trưởng dương, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

VATM đặt mục tiêu đạt quy mô điều hành từ 1,1-1,4 triệu lần chuyến/năm vào năm 2030; điều hành quy đổi dự kiến đạt khoảng 2,2-2,5 triệu km/năm. Các chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân từ 8-10%/năm, phù hợp với định hướng phát triển mạng đường bay nội địa và quốc tế của ngành. Đây là nền tảng để Tổng công ty tối ưu hóa năng lực vùng trời và nâng cao năng suất lao động dựa trên hạ tầng công nghệ mới.

Giai đoạn 2025-2030, VATM phấn đấu đạt trên 29.000 tỷ đồng, trong đó xác lập cột mốc doanh thu hàng năm đạt trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2030; đóng góp vào ngân sách Nhà nước cho cả giai đoạn 5 năm dự kiến đạt trên 14.500 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và các trụ cột chiến lược, VATM hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý và cơ chế đặc thù; hiện đại hóa công nghệ và hạ tầng điều hành bay với mức độ tự động hóa cao và tích hợp công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số toàn diện và phát triển dữ liệu thông minh; nâng cao năng lực điều hành, tái cấu trúc vùng trời và mạng đường hàng không quốc gia; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, VATM cũng tăng cường quản trị nội bộ hiện đại; hợp tác thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tiên tiến để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nâng cao vị thế của quản lý bay Việt Nam trên trường quốc tế./.