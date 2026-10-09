Quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế bền vững

Đoàn giám sát làm việc tại xã Vạn Phú.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Vạn Phú có diện tích tự nhiên 51,2km² với hơn 22.190 nhân khẩu.

Toàn xã hiện có 2.593ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là hơn 1.635ha và rừng trồng là hơn 957ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,65%.

Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát, phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lãnh đạo xã Vạn Phú báo cáo, làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, giá trị kinh tế lâm nghiệp mang lại chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của địa phương. Diện tích rừng sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán. Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại cơ sở còn mỏng và thiếu trang thiết bị hỗ trợ.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới xã Vạn Phú tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng; gắn nhiệm vụ này với phát triển sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.