Quản lý an toàn thực phẩm dịp cuối năm tại Hà Nội: Siết chặt từ cơ sở sản xuất đến tiêu thụ

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, thực phẩm lưu thông qua nhiều kênh và những bất cập trong quản lý, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hơn từ cơ sở sản xuất đến tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra nguồn gốc nông sản, thực phẩm tại bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Văn Yên (phường Hà Đông). Ảnh: Quỳnh Dung

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm từ cơ sở

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trên địa bàn phường hiện có 683 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, trong đó 153 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã kiểm tra 130 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử phạt 31 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 202 triệu đồng. Riêng lĩnh vực nông nghiệp và công thương, lực lượng chức năng kiểm tra 49 cơ sở, xử phạt 11 cơ sở với số tiền hơn 91 triệu đồng.

Tương tự, tại xã Phúc Thọ, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đã thành lập 5 đoàn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Kết quả, trong 83 cơ sở được kiểm tra, có 14 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, xã kiểm tra 23 cơ sở, lực lượng chức năng tham mưu xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền gần 113 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có 14.392 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Trong đó, cấp thành phố quản lý 1.231 doanh nghiệp, gồm 831 doanh nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 150 doanh nghiệp được cấp chứng nhận HACCP, ISO 22000 và 250 doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản bao gói sẵn.

Các xã, phường quản lý 13.161 cơ sở, gồm 1.199 cơ sở chế biến được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 11.962 cơ sở sơ chế, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Ngoài ra, thành phố còn có 39.361 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra đột xuất, liên ngành và chuyên ngành của thành phố kiểm tra tại 82 xã, phường, với 119 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện 47 cơ sở vi phạm; chuyển UBND 4 phường xử lý 4 cơ sở và ban hành 43 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 43 cơ sở, với tổng số tiền 1,674 tỷ đồng.

Với số lượng cơ sở lớn, phân bố rộng và nhiều mô hình hoạt động khác nhau, việc kiểm soát an toàn thực phẩm không thể chỉ dựa vào các đợt kiểm tra định kỳ mà cần kết hợp kiểm tra đột xuất, giám sát nguy cơ và hậu kiểm.

Cùng với đó, không ít người vẫn chấp nhận thực phẩm không có tem nhãn, bao bì hoặc dấu kiểm soát giết mổ; việc mua bán qua mạng xã hội, giao hàng nhanh... càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm, từ đó đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra và nâng cao trách nhiệm của cả người kinh doanh lẫn người tiêu dùng.

Kiểm soát nguy cơ, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc

Trước những khó khăn trên, giải pháp đặt ra là tăng cường quản lý từ cơ sở, đồng thời nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô thông tin, xã tiếp tục hướng dẫn các cơ sở niêm yết giá, công khai giấy chứng nhận hoặc cam kết an toàn thực phẩm và thông tin nguồn gốc thực phẩm; vận động các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc.

Xã cũng chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về quy định pháp luật, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và biện pháp phòng ngừa; đồng thời, tăng cường giám sát nguy cơ, xét nghiệm nhanh, cảnh báo kịp thời; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhận định, từ nay đến cuối năm 2026, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao.

Thực hiện Công văn số 5213/UBND-NNMT ngày 13-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai các chương trình giám sát, đánh giá nguy cơ trong toàn bộ chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và tại các chợ đầu mối nông sản. Việc lấy mẫu giám sát được ưu tiên theo vùng sản xuất, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và nhóm sản phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường phối hợp với công an và quản lý thị trường, nhằm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý...

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng về nguồn cung và phương thức phân phối, các chuyên gia cho rằng, việc tăng cường kiểm tra cần đi đôi với hoàn thiện cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng. Đây là điều kiện quan trọng để Hà Nội chủ động phòng ngừa nguy cơ, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong những tháng cuối năm.