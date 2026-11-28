Chó nghiệp vụ vượt vòng lửa, tấn công đối tượng trong tình huống huấn luyện.

Nhập vai trên không gian thực tế ảo

Chia sẻ cùng phóng viên Báo Công Thương, Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, so với hai kỳ triển lãm trước, tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2026 nhà trường bổ sung thêm các điểm mới, đó là xây dựng không gian trưng bày kết hợp thực tế ảo và chương trình biểu diễn bốn chương tái hiện không gian khu vực biên giới.

Tại phần thực tế ảo và phim 3D gồm bốn nội dung, tổng thời lượng 12 phút 30 giây. Mở đầu là huấn luyện chó nghiệp vụ cơ bản kỷ luật. Tiếp theo là tuần tra biên giới kết hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Hai nội dung còn lại tái hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sau lũ quét, sạt lở đất tại Làng Nủ (Lào Cai) và trong thảm họa động đất tại Venezuela.

Khách tham quan có thể nhập vai, quan sát môi trường làm nhiệm vụ, trực tiếp phát một số khẩu lệnh điều khiển chó nghiệp vụ. Người trải nghiệm cũng được theo dõi quá trình huấn luyện viên phối hợp với các lực lượng, qua đó hiểu thêm những khó khăn, yêu cầu về chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm của nghề.

Chó nghiệp vụ trong buổi huấn luyện cùng lực lượng Biên phòng.

"Chúng tôi mong muốn công chúng hiểu rằng, phía sau mỗi động tác chính xác, mỗi nguồn hơi được phát hiện, mỗi vị trí nạn nhân được xác định là cả một quá trình chăm sóc, huấn luyện công phu, bền bỉ và khoa học", Đại tá Nguyễn Quang Thuyên chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Các chương biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026

Song song với không gian công nghệ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ biểu diễn tại khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự.

Chương "Những người bạn trung thành" giới thiệu đội hình, động tác kỷ luật và vượt vật cản. Sáu cặp huấn luyện viên và chó nghiệp vụ từng tham gia tìm kiếm cứu nạn trong nước, quốc tế sẽ biểu diễn kỷ luật nâng cao.

Ở chương "Những người bạn tài năng", chó nghiệp vụ tìm kiện hành lý chứa nguồn hơi ma túy trong 10 kiện gần giống nhau và phát hiện đối tượng giấu thuốc nổ tại cửa khẩu giả định. Khán giả được tham gia trò chơi "Tìm kiếm đồ vật". Phần biểu diễn sử dụng mẫu huấn luyện, tổ chức theo quy trình bảo đảm an toàn.

Tại chương "Những người bạn uy dũng" kết hợp tiết mục nghệ thuật với tình huống phục kích 5 đối tượng có vũ khí vận chuyển trái phép chất cấm qua biên giới. Chương trình khép lại ở chương "Những người bạn thân thiện", những chú chó sẽ mang giỏ quà, hoa hồng tặng khán giả tham dự tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên cho biết, điều nhà trường muốn giới thiệu ngoài những động tác đẹp mắt, còn là trình độ huấn luyện, khả năng làm chủ và sử dụng chó nghiệp vụ hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm và tìm kiếm cứu nạn.

110 cán bộ, chiến sĩ và 75 chó nghiệp vụ tham gia

Theo lãnh đạo nhà trường, tại kỳ Triển lãm năm nay, 110 cán bộ, chiến sĩ cùng 75 chó nghiệp vụ sẽ tham gia, thực hiện nhiệm vụ biểu diễn và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn. Trong đó, để bảo đảm mọi công tác được thực hiện theo đúng kế hoạch, việc tuyển chọn, huấn luyện được nhà trường triển khai từ đầu năm.

Đồng thời, chất lượng được đánh giá theo từng cặp, gồm bản lĩnh, chuyên môn của huấn luyện viên và sức khỏe, thần kinh, khả năng tập trung, chấp hành hiệu lệnh của chó nghiệp vụ.

"Đây là lần thứ 3 nhà trường được tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà còn mang lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt đối với mỗi cán bộ, huấn luyện viên và chiến sĩ lực lượng quân khuyển", Đại tá Nguyễn Quang Thuyên bày tỏ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Chu Thành Tín, người có 24 năm làm công tác huấn luyện chó nghiệp vụ cùng chú chó Wiligo (giống Malinois, 3 tuổi) trong buổi tập luyện ngày 27/11.

Chia sẻ về quá trình tập luyện cùng quân khuyển, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Chu Thành Tín cho biết, cái khó nhất không phải là độ cao của cú nhảy, mà là sự đồng bộ giữa huấn luyện viên và chó nghiệp vụ. Chỉ một thay đổi nhỏ về tư thế, thời điểm phát hiệu lệnh hoặc trạng thái tâm lý cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng động tác.

Với phần tìm kiếm đồ vật và giao lưu khán giả, Thiếu tá Vương Văn Tài đồng hành cùng Zing Pô (giống Malinois, 7 tuổi), người bạn đã gắn bó với anh bốn năm chia sẻ, ngoài khả năng giám biệt nguồn hơi, chó nghiệp vụ cần chủ động, kiên trì, thần kinh ổn định, thích nghi tốt với môi trường đông người nhưng vẫn chịu sự điều khiển của huấn luyện viên.

Quang cảnh buổi huấn luyện.

Là đơn vị duy nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam đào tạo huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng hiện đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho các buổi hợp luyện và khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam vào ngày 10/12/2026 tới đây tại sân bay Quân sự Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

"Giá trị cao nhất của công tác huấn luyện chó nghiệp vụ không nằm ở những tràng pháo tay trên sân biểu diễn, mà ở hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sự bình yên nơi biên giới và những sinh mạng được cứu giúp", Đại tá Nguyễn Quang Thuyên khẳng định. Đó cũng là đích đến của những ngày luyện tập trước thềm Triển lãm.