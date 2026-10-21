Quân khu 9 vận chuyển thêm 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định

Ngày 21.10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng các ngành liên quan tổ chức Lễ bàn giao, vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cuối cùng, kết thúc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nghiêm chào anh linh các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển lên máy bay quân sự để đưa đi giám định ADN

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, đợt này vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và là lần thứ hai sử dụng máy bay quân sự. Trước đó, qua 11 đợt, Quân khu 9 đã bàn giao, vận chuyển 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Đợt thứ 12 kết thúc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh quy tập tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu 9 bàn giao thêm 8.453 mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN

Tính đến thời điểm hiện tại, Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ; trong đó tìm kiếm, quy tập trong nước được 748 hài cốt và 356 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất Campuchia, đạt 122,66% vượt chỉ tiêu năm 2026.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 107 nghĩa trang liệt sĩ. Đã khai quật 41.231 mộ, đạt 100%; trong đó 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và có 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Chiến dịch thực hiện đã kết thúc sớm gần 7 tháng so với thời gian kế hoạch.

Lãnh đạo Quân khu 9 dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn rất nhiều những người con thân yêu của Tổ quốc nằm lại đâu đó nơi lòng đất mẹ Việt Nam và nơi đất bạn quê người.

Biết bao người mẹ, người vợ, người chồng và những người thân yêu vẫn ngày đêm dõi mắt trông chờ tin tức. Hàng trăm ngàn phần mộ chưa thể khắc tên, biết bao lời hứa trở về vẫn còn dang dở. Mỗi tấc đất quê hương là một khoảng lặng nhói đau, mỗi dòng sông là một dòng lệ âm thầm chờ đợi.

Đáp lại niềm mong mỏi tha thiết ấy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội, từ nhiều năm nay lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn coi công tác quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của người lính, là nghĩa tình khắc cốt ghi tâm.

Lãnh đạo Quân khu 9 khen thưởng tập thể và cá nhân Quân chủng Phòng không - Không quân

Đặc biệt là thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phối hợp cùng các ngành liên quan quyết liệt vào cuộc, không quản ngại gian khổ, khó khăn, vẫn kiên trì hành trình tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin.

Mỗi công việc thực hiện không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của lực lượng vũ trang và người dân đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc.