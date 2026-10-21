Quân khu 9 vận chuyển thêm 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ đưa giám định

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ bàn giao vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cuối cùng, kết thúc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nghiêm chào anh linh các anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển lên máy bay quân sự để đưa đi giám định ADN.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, đợt này vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và là lần thứ hai sử dụng máy bay quân sự. Trước đó, qua 11 đợt, Quân khu 9 đã bàn giao, vận chuyển 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, trong đó, tìm kiếm, quy tập trong nước được 748 hài cốt và 356 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất Campuchia, đạt 122,66% vượt chỉ tiêu năm 2026.

Bên cạnh đó, lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107 nghĩa trang liệt sĩ; đã khai quật 41.231mộ (đạt 100%), trong đó 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và có 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu), đạt 76,13% kế hoạch. Tuy nhiên, Chiến dịch đã kết thúc sớm gần 7 tháng so với thời gian kế hoạch.

Đợt thứ 12 kết thúc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh quy tập tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 9 bàn giao thêm 8.453 mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn rất nhiều những người con thân yêu của Tổ quốc nằm lại đâu đó nơi lòng đất mẹ Việt Nam và nơi đất bạn quê người.

Biết bao người mẹ, người vợ, người chồng và những người thân yêu vẫn ngày đêm dõi mắt trông chờ tin tức; hàng trăm nghìn phần mộ chưa thể khắc tên, biết bao lời hứa trở về vẫn còn dang dở. Mỗi tấc đất quê hương là một khoảng lặng nhói đau, mỗi dòng sông là một dòng lệ âm thầm chờ đợi.

Đáp lại niềm mong mỏi tha thiết ấy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội, từ nhiều năm nay, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn coi công tác quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của người lính, là nghĩa tình khắc cốt ghi tâm. Đặc biệt là thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Qua 12 đợt vận chuyển, Quân khu 9 đã bàn giao 31.963 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để giám định ADN.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân đã quyết liệt vào cuộc, không quản ngại gian khổ, khó khăn, cực nhọc, vẫn kiên trì hành trình tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin.

Mỗi công việc thực hiện không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của lực lượng vũ trang và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc.