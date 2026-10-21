Quân khu 9 vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. (Ảnh: HỮU TÀI)

Theo đó, Lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không-Không quân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục hành trình vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN.

Đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân. Cũng là đợt vận chuyển thứ 12 và cũng là lần vận chuyển thứ 2 bằng máy bay quân sự và cũng kết thúc việc lấy mẫu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ dâng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. (Ảnh: HỮU TÀI)

Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ đỏ thắm là một ngọn lửa hy vọng, là tiếng gọi thiết tha từ ngàn xưa vọng về. Đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi, xoa dịu những nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự. (Ảnh: HỮU TÀI)

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, ở trong nước là 748 và ở Campuchia là 356 hài cốt liệt sĩ, đạt 122,66% vượt chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngày 10/10/2026, Lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với Phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ; theo đó, đã khai quật 41.231/41.231 mộ, đạt 100% (trong đó 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và có 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu) và đã kết thúc sớm trước gần 7 tháng so với thời gian của Chiến dịch.