Quân khu 9: Vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 luôn coi công tác quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim; đặc biệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân đã không quản ngại gian khổ, kiên trì hành trình tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin.

Tổng cộng sau 12 đợt vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, Quân khu 9 đã bàn giao 32.000 mẫu ra Hà Nội để các cơ quan chuyên môn thực hiện giám định.

Cùng với đó, đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ (trong nước 748 và ở Campuchia 356 hài cốt liệt sĩ, đạt 122,66%, vượt chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm).

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: Hành trình đưa mẫu sinh phẩm đi giám định là “nhịp cầu không khoảng cách thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại ân tình”. Mỗi công việc thực hiện không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đi trước, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của LLVT và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đối với những người đã hy sinh cho mảnh đất quê mình…

Báo Quân đội nhân dân gửi đến độc giả một số hình ảnh về buổi lễ:

Quang cảnh buổi lễ.

Lãnh đạo Quân khu 9 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Công tác vận chuyển, bàn giao sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Tham gia công tác vận chuyển, bàn giao sinh phẩm hài cốt liệt sĩ là các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lãnh đạo Quân khu 9 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện nghi thức vận chuyển, bàn giao sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Vận chuyển sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Công tác bảo quản sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên máy bay.

Sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được bảo quản cẩn thận, đúng quy trình vận chuyển ra Hà Nội.

Sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Quân khu 9 khen thưởng tập thể và cá nhân Quân chủng Phòng không - Không quân.