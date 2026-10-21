Quân khu 9: Vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Sáng 21-10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.
Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 luôn coi công tác quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim; đặc biệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân đã không quản ngại gian khổ, kiên trì hành trình tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin.
Tổng cộng sau 12 đợt vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, Quân khu 9 đã bàn giao 32.000 mẫu ra Hà Nội để các cơ quan chuyên môn thực hiện giám định.
Cùng với đó, đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ (trong nước 748 và ở Campuchia 356 hài cốt liệt sĩ, đạt 122,66%, vượt chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm).
Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: Hành trình đưa mẫu sinh phẩm đi giám định là “nhịp cầu không khoảng cách thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại ân tình”. Mỗi công việc thực hiện không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đi trước, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của LLVT và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đối với những người đã hy sinh cho mảnh đất quê mình…
Báo Quân đội nhân dân gửi đến độc giả một số hình ảnh về buổi lễ:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/quan-khu-9-van-chuyen-ban-giao-8-453-mau-sinh-pham-hai-cot-liet-si-phuc-vu-giam-dinh-adn-1061383