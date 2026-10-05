Quân khu 9 vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Sáng 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA-C295 Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lực lượng Công binh kiểm tra an ninh, an toàn trên xe vận chuyển mẫu sinh phẩm.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định: “Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam”.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi vận chuyển, bàn giao.

Việc vận chuyển bằng máy bay quân sự thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, địa phương trong quá trình đưa các mẫu sinh phẩm ra Hà Nội. Đây là bước tiếp nối nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh.

Sau buổi lễ, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm được máy bay quân sự vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội/Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự/Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở để xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Quân chủng Phòng không – Không quân đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Hành trình của 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ mang theo niềm mong mỏi của thân nhân và đồng đội về ngày người đã khuất được xác định danh tính. Việc đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ đến các cơ quan chuyên môn để giám định ADN mở thêm cơ hội làm rõ danh tính, giúp những gia đình còn chờ đợi có thêm thông tin về người thân.

Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.

Chuyến bay vận tải quân sự đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội, tiếp nối hành trình tri ân và xác định danh tính liệt sĩ.

Chuyến bay vận tải quân sự đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội là biểu tượng của nghĩa tình và sự tri ân. Từ những mẫu sinh phẩm, các lực lượng chức năng tiếp tục hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hiến dâng tuổi xuân, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Mỗi gia đình còn chờ đợi có thêm cơ hội nhận lại thông tin về người thân.

Việc vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự tiếp tục nối dài hành trình tri ân, góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.