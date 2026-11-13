Quân khu 9 trao tặng 2 căn nhà Tình đồng đội tại xã Long Thạnh

Thực hiện nghi thức mở biển trao tặng nhà Tình Đồng đội cho ông Bùi Văn Tươi.

Ngày 13/11, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Bùi Văn Tươi và bà Nguyễn Thị Du, nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).

Ông Bùi Văn Tươi là Binh nhất, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 860, Lữ đoàn 950; bà Nguyễn Thị Du từng tham gia lực lượng du kích địa phương xã Long Thạnh. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 95m², mái tôn, nền lát gạch; trong đó, Quân khu 9 hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Du.

Trung tướng Hồ Văn Thái chúc mừng hai gia đình có nhà mới, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ xây dựng “Nhà Tình đồng đội” thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với các đối tượng chính sách, cựu chiến binh và người từng tham gia kháng chiến.

Dịp này, Trung tướng Hồ Văn Thái cùng thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo địa phương và Trung đoàn 45 trao quà, mừng hai gia đình có ngôi nhà mới.

NGUYỄN KHOA