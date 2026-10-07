Quân khu 9 trao 4 căn nhà, 250 suất quà tại Khánh Hưng

Đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (thứ hai từ trái sang) và Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau

và lãnh đạo xã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khoẻ ông Hồ Văn Khánh, ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng.

Trong đợt này, 3 căn Nhà tình đồng đội” và 1 căn Nhà tình nghĩa được trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mỗi căn Nhà tình đồng đội được Quân khu 9 hỗ trợ 60 triệu đồng; căn Nhà tình nghĩa được hỗ trợ 80 triệu đồng; tổng kinh phí hỗ trợ 260 triệu đồng.

Các căn nhà được xây dựng bảo đảm điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện đời sống.

Đoàn công tác bàn giao Nhà tình đồng đội cho ông Phạm Văn Hộ, ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Chính trị Quân khu 9 đã trao quyết định, bàn giao nhà và tặng quà, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần lan toả truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thắt chặt tình quân dân.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 và đoàn công tác trao quyết định bàn giao Nhà tình nghĩa” cho ông Nguyễn Văn Út, ấp Kênh Mới, xã Khánh Hưng.

Cùng với hoạt động hỗ trợ nhà ở, Cục Chính trị Quân khu 9 trao tặng 250 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, tổng kinh phí 375 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Hưng.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Hưng.

Nằm trong chuỗi hoạt động, Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn chương trình nghệ thuật “80 năm vững bước quân hành” phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương.

Chương trình với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Các diễn viên, văn nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân xã Khánh Hưng.