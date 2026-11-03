Quân khu 9: Tìm kiếm, quy tập 1.132 hài cốt, lấy mẫu 41.231 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang

Theo báo cáo, tổng số có 1.132 hài cốt liệt sĩ (trong nước 768 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 6 liệt sĩ; tại Campuchia 364 hài cốt liệt sĩ) đã được các lực lượng thuộc Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026; Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 9.

Trong tổ chức thực hiện, các lực lượng chú trọng kết hợp rà soát hồ sơ, bản đồ, kết luận địa bàn với tiếp nhận thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp; tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, hội thảo kết luận thông tin trước khi triển khai lực lượng tìm kiếm.

Ưu tiên các khu vực có căn cứ còn hài cốt liệt sĩ, nghĩa trang tạm thời trong chiến tranh và địa bàn có thông tin mới; tăng cường phối hợp giữa đội chuyên trách, đội lâm thời với địa phương, bảo đảm chặt chẽ quy trình, an toàn về người, trang bị và phương tiện.

Đối với địa bàn Campuchia, lực lượng chuyên trách tiếp tục phối hợp với Ban Chuyên trách, chính quyền và nhân dân địa phương trong thu thập, xác minh thông tin, tổ chức lực lượng dẫn đường, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội K thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của các Đội tìm kiếm, quy tập chuyên trách, Đội lâm thời và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân ở địa phương và phía Bạn Campuchia.

Đến nay, Quân khu 9 đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 107 nghĩa trang, tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 41.231 mộ liệt sĩ, trong đó có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 77,52%).

Theo báo cáo, trên địa bàn Quân khu có 116 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 155.336 mộ. Trong đó, có 107 nghĩa trang thuộc diện lấy mẫu để giám định ADN, với tổng số 41.231 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu.

Tính đến ngày 10/10/2026, tổng số 5 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 107 nghĩa trang, tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 41.231 mộ liệt sĩ. Trong đó, có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 77,52%) và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Ban Chỉ đạo Quân khu 9 về Tìm kiếm, quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức 2 lần vận chuyển, bàn giao 23.854 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, bằng máy bay vận tải quân sự.

Đến nay, Quân khu 9 đã bàn giao tổng số 32.010 mẫu sinh phẩm (bao gồm 47 mẫu lấy ngoài nghĩa trang: TP Cần Thơ 36 mẫu và Cà Mau 11 mẫu), trong đó, TP Cần Thơ 4.158 mẫu, An Giang 11.016 mẫu, Vĩnh Long 4.490 mẫu, Đồng Tháp 9.776 mẫu và Cà Mau 2.570 mẫu.

Việc lấy mẫu, bàn giao, bảo quản và quản lý mẫu hài cốt liệt sĩ được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học; gắn với số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết, kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của các Đội tìm kiếm, quy tập chuyên trách, Đội lâm thời và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân ở địa phương và phía Campuchia.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; thành lập thêm nhiều tổ, đội lấy mẫu đẩy nhanh công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ so với quy định.

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận do Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia ký kết, Ban Chỉ đạo Quân khu và Ban Chỉ đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tổ chức nhiều đoàn cán bộ sang Campuchia thăm, chúc Tết và ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027).

Thừa ủy quyền của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, các đoàn trao kinh phí của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tổng số tiền là 250.000 USD cho Quân khu Đặc biệt và Quân khu 3 (mỗi quân khu 25.000 USD), cùng Ban Chuyên trách 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (mỗi tỉnh 20.000 USD) để phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.