Quân khu 9: Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ đạo Quân khu 9 và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo sức lan tỏa, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, lực lượng và nhân dân; công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm HCLS từng bước được đẩy mạnh, đạt những kết quả tích cực.

Tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay trên địa bàn Quân khu 9 được 1.127 HCLS (trong nước 763 HCLS, xác định được danh tính 6 liệt sĩ; tại Campuchia 364 HCLS).

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tính đến ngày 10-10, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm HCLS tại 107/107 nghĩa trang, tiến hành lấy 41.231/41.231 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang (đạt 100%); có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm HCLS (đạt 77,52%) và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm HCLS.

Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN. Qua 2 chuyến vận chuyển, đã bàn giao 23.854 mẫu sinh phẩm HCLS cho Viện Pháp y Quân đội.

Việc lấy mẫu, bàn giao, bảo quản và quản lý mẫu sinh phẩm HCLS được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học; gắn với số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN xác định danh tính HCLS trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Vĩnh Long.

“Năm 2027, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin tiếp tục được triển khai gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm. Do đó, Ban Chỉ đạo Quân khu và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính HCLS sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập HCLS, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin: phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả”, Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định.