Quân khu 9: Tiếp tục phối hợp bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Theo kế hoạch, Lễ dâng hoa, dâng hương trước khi vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ dự kiến tổ chức vào ngày 21-10. Các đơn vị sẽ vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Trong đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp bàn giao 2.050 mẫu.

4.510 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Đồng Tháp được vận chuyển vào ngày 5-10.

Trước đó, ngày 5-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND TP. Cần Thơ và UBND các tỉnh: Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đây là các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành tổ chức lấy mẫu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lần đầu tiên Quân khu 9 vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay vận tải quân sự CASA C-295.

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tổ chức vận chuyển, bàn giao trên 23.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN. Cùng với đó, Đội chuyên trách và lực lượng lâm thời đã tìm kiếm, quy tập được 1.090 hài cốt liệt sĩ, đạt trên 75% chỉ tiêu chiến dịch và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.