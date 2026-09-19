Quân khu 9 quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cán bộ, chiến sĩ Đội K90 triển khai đào tìm tại các khu vực đồi núi, không bị ảnh hưởng nhiều do mưa kéo dài. (Ảnh: Quân khu 9 cung cấp)

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn 26 (mùa khô 2026-2027), Đội K90 đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn khảo sát, thu thập thông tin, xác minh và tổ chức đào tìm tại 8 vị trí thuộc 7 xã của huyện Khsach Kandal, tỉnh Kandal và huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Đội K90 đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 8 hài cốt được quy tập tại tỉnh Kandal và 2 hài cốt tại tỉnh Kampong Chhnang.

Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 7 xã thuộc huyện Khsach Kandal, tỉnh Kandal và huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia. (Ảnh: Quân khu 9 cung cấp)

Theo Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90, đơn vị đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tập trung rà soát, nắm thông tin về mộ liệt sĩ trên đất Campuchia; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp để triển khai nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027.

Do thời tiết tại Campuchia hiện có mưa nhiều, Đội K90 tập trung đào tìm tại các khu vực đồi núi, nền đất cao, ít bị ảnh hưởng bởi mưa. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội K90 đã tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước và Campuchia.