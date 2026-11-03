Quân khu 9: Quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo các địa phương khu vực ĐBSCL…

Đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm (giai đoạn 1) được 1.132 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, số hài cốt liệt sĩ tìm được trong nước là 768, tại Campuchia là 364.

Lãnh đạo Quân khu 9 trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ﻿trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đối với công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Quân khu 9 đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang. Các lực lượng đã lấy mẫu 41.231 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang (đạt 100%), bao gồm 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Quân khu 9 đã tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là 32.010 mẫu (bao gồm 47 mẫu lấy ngoài nghĩa trang). Việc lấy mẫu, bàn giao, bảo quản và quản lý mẫu hài cốt liệt sĩ được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, khoa học, đồng thời các mẫu đều được số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu để phục vụ công tác xác định danh tính trong thời gian tới.

Trung tướng Hồ Văn Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua.

Thời gian tới, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; tập trung lực lượng, phương tiện và thời gian cho các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương và cơ quan chức năng phía Campuchia...