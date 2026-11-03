Quân khu 9 quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu tại 107 nghĩa trang

Tìm kiếm, quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ

Sáng 3/11, Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các địa phương trên địa bàn đã tìm kiếm, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ, đạt 78,06% chỉ tiêu chiến dịch. Trong đó, có 768 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước (xác định được danh tính 6 liệt sĩ) và 364 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Đến nay, Quân khu 9 và các địa phương đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ thuộc diện triển khai.

Qua rà soát 41.231 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 77,52%; 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Tổng cộng 32.010 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao phục vụ giám định ADN, trong đó có 47 mẫu được lấy từ các mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang.

Cùng với đó, công tác thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đẩy mạnh. Quân khu đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 thông tin có giá trị từ các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và người dân.

Qua khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có thông tin, các đội chuyên trách và lâm thời đã quy tập được hơn 200 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nghĩa trang tạm thời trong chiến tranh.

Bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Đội K91

Theo đánh giá của Quân khu 9, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu, triển khai tương đối đồng bộ các mặt công tác.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh được thực hiện kịp thời. Chiến dịch 500 ngày đêm tạo sức lan tỏa, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, lực lượng và nhân dân; công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ từng bước được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực.

Quân khu 9 cho biết, có 32.010 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao phục vụ giám định ADN.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả đạt được góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính ủy Quân khu 9 cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định có ý nghĩa sâu sắc

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở, đặc biệt là cấp xã khi có hướng dẫn triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quân khu 9

Ban Chỉ đạo 515 các địa phương cần tiếp tục rà soát toàn diện các nguồn thông tin, tổ chức xác minh, đối chiếu với hồ sơ, nhân chứng, sơ đồ, bản đồ và kết quả khảo sát thực địa. Chú trọng những khu vực có thông tin cụ thể, có căn cứ, những nơi đã được xác định nhưng chưa tổ chức tìm kiếm hoặc tìm kiếm chưa đạt kết quả; việc tìm kiếm phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình.

Đối với giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ tiến độ và chỉ tiêu thực hiện; phát huy kinh nghiệm của giai đoạn 1.

Quân khu 9 yêu cầu tập trung lực lượng, phương tiện và thời gian cho các địa bàn trọng điểm; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội tìm kiếm... Bên cạnh đó, phát huy kết quả, kinh nghiệm của Đội K90 và các lực lượng tham gia; chủ động đánh giá những địa bàn đã tìm kiếm, khu vực còn thông tin và khả năng tổ chức tìm kiếm trong năm 2027.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định đây là nhiệm vụ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định đều có ý nghĩa sâu sắc đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.