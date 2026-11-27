Qua 2 năm triển khai thực hiện, phong trào “Bình dân học vụ số” của LLVT Quân khu 9 đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh, Ban chỉ đạo 1538 Đảng ủy Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số từng bước được nâng lên; tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng công nghệ số ngày càng được phát huy.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, kiểm tra đánh giá kết quả từng bước đi vào nền nếp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Phổ cập kỹ năng số phù hợp đặc điểm, điều kiện hoạt động của Ban CHQS cấp xã”; “Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành”; “Gắn học tập kỹ năng số vào hoạt động khám, chữa bệnh”; chương trình “Học từ làm việc thực tế”…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác tham mưu, chỉ huy, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm tiếp tục được quan tâm đầu tư, củng cố; góp phần đổi mới phương pháp công tác, cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và Ban chỉ đạo 1538 Đảng ủy Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, nhất là các cơ quan, đơn vị có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Trước tình hình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi mặt hoạt động quân sự, quốc phòng…, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 9 đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và phát huy vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp phổ cập kiến thức, kỹ năng số theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và trình độ của từng đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ. Chủ động khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu và công cụ số được phép sử dụng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó cần quan tâm xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào; bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ phong trào; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai phong trào.

Bên cạnh đó, phải duy trì nghiêm chế độ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn kết quả thực hiện phong trào với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị…