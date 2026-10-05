Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi vận chuyển, bàn giao. (Ảnh: HỮU TÀI)

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HỮU TÀI)

Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định: “Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay, là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay. (Ảnh: HỮU TÀI)

Các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm sau đó được máy bay quân sự vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội/Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự/Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.