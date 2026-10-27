Quân khu 9 luyện tập phòng thủ vững chắc trên hướng biển
Đồng bằng sông Cửu Long với ba mặt giáp biển, nhiều đảo tiền tiêu, đòi hỏi lực lượng vũ trang trên địa bàn phải chủ động chuẩn bị thế trận, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trên hướng biển. Thời gian qua, công tác huấn luyện tác chiến phòng ngự bờ biển đang được Quân khu 9 triển khai đồng bộ, nhằm nâng cao trình độ và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quan-khu-9-luyen-tap-phong-thu-vung-chac-tren-huong-bien-64762