Quân khu 9: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Sư đoàn 330

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật...

Tham dự lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 9; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen chúc mừng Sư đoàn 330.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Sư đoàn 330, Quân khu 9.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhân dân ta chưa kịp hưởng trọn niềm vui hòa bình, tình hình biên giới Tây Nam diễn biến hết sức phức tạp. Tập đoàn phản động Pônpốt - Iêngxari được sự hậu thuẫn của các thế lực phản động liên tục gây hấn, xâm lấn biên giới, đe dọa độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, theo đề nghị của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, ngày 21-9-1976, Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập Sư đoàn 330 - đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu 9. Từ đó, ngày 21-9-1976 là ngày truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 330.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng.

Là đơn vị chủ công của Quân khu 9, Sư đoàn 330 liên tục cơ động chiến đấu trên suốt chiều dài biên giới Tây Nam, cùng với các LLVT Quân khu lập nên nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tiêu biểu là trận đánh tại núi Phú Cường ngày 19-1-1978, Sư đoàn 330 cùng với LLVT Quân khu đã phản công, tiêu diệt phần lớn lực lượng Khmer Đỏ, để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý về tác chiến hiệp đồng binh chủng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, tiến công nhanh, đột phá mạnh, ra quân là chiến thắng, đánh là dứt điểm”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được chăm lo, củng cố vững chắc; đặc biệt Sư đoàn 330 có bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kết quả huấn luyện, diễn tập các cấp có bắn đạn thật ở các hình thức chiến thuật đều đạt giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 luôn phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng bồi đắp và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 20-12-1979; 24 tập thể và 39 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn qua các thời kỳ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các hạng...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Sư đoàn 330.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 trao bức trướng của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tặng Sư đoàn 330.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Sư đoàn 330 đã đạt được trong 50 năm qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Sư đoàn 330 cần thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; chủ động phối hợp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Triển khai hiệu quả các đột phá, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; coi trọng huấn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến với các loại hình chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, phương tiện không người lái; duy trì nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ tại lễ kỷ niệm.

Duyệt đội ngũ tại lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, Sư đoàn 330 phải luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao trình độ quản lý, khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị mới, hiện đại.

Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”... Phát huy nhân tố chính trị tinh thần, bảo đảm bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cũng luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.