Quân khu 9 kiểm tra công tác Dân quân tự vệ tại Cà Mau

Tiếp và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng; Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, trực tiếp kiểm tra công tác DQTV và giáo dục quốc phòng an ninh tại Xã Hồ Thị Kỷ.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS Xã Hồ Thị Kỷ và Ban CHQS phường Tân Thành.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác DQTV.

Toàn tỉnh xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,15%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 41,7%. Công tác huấn luyện, diễn tập được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trang phục, công cụ hỗ trợ được trang bị bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, giúp lực lượng an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, đề xuất với Đoàn kiểm tra Quân khu về việc xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã.

Đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tỉnh đã mở được 80 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 7.156 lượt người thuộc các đối tượng.

Song song đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh được triển khai tại 53 trường THPT trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 110.000 học sinh tham gia.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, biểu dương những kết quả Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã đạt được; đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị định, quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường đổi mới phương pháp huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch.

Đồng thời, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng DQTV sau sắp xếp ấp, khóm; tập trung xây dựng, điều chỉnh lực lượng Dân quân thường trực, Dân quân tại chỗ phù hợp với tình hình thực tế./.