Quân khu 9: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân tại Tây Ninh

Đoàn công tác do Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 làm trưởng đoàn, cùng đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đã khám bệnh tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm, điện tâm đồ, đo huyết áp và thử đường huyết cho hơn 300 lượt người dân. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức tư vấn sức khỏe, tư vấn hướng điều trị và cấp thuốc miễn phí phù hợp với tình trạng bệnh lý của từng người dân.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9 tặng quà cho người dân.

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các hoạt động của y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, y đức và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện đối với cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, đoàn công tác còn trao tặng những phần quà thiết thực đến người dân, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình chính sách và hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, y đức và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện đối với cộng đồng. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân y trong lòng nhân dân.