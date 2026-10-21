Quân khu 9 hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm gần 7 tháng

Lãnh đạo Quân khu 9 và các địa phương, đơn vị đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính lên máy bay. (Ảnh: Quân khu 9)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân và lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trung tướng Hồ Văn Thái xúc động nhắc đến những người con của Tổ quốc vẫn nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và trên đất bạn, cùng những người mẹ, người vợ, người chồng và thân nhân liệt sĩ vẫn ngày đêm mong ngóng tin tức người thân. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nhiều phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình vẫn đau đáu chờ đợi ngày tìm được tên tuổi của người đã khuất.

Theo Chính uỷ Quân khu 9, nhiều năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là “mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của người lính, là nghĩa tình khắc cốt ghi tâm”.

Các chiến sĩ đưa hài cốt lên chuyến bay ra Hà Nội thực hiện giám định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: Quân khu 9)

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và thu thập thông tin về liệt sĩ.

Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết, tính đến ngày 21/10, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 748 hài cốt trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia, đạt 122,66% chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đặc biệt, ngày 10/10, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại toàn bộ 107 nghĩa trang liệt sĩ thuộc kế hoạch.

Các lực lượng đã khai quật 41.231 mộ, đạt 100% kế hoạch, trong đó có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 9.268 mộ không đủ điều kiện. Công tác lấy mẫu hoàn thành sớm gần 7 tháng so với thời hạn của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chính uỷ Quân khu 9 nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của lực lượng vũ trang và nhân dân đồng bằng sông Cửu Long đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt trước khi đưa ra máy bay vận chuyển ra Hà Nội. (Ảnh: Quân khu 9)

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, qua 11 đợt vận chuyển trước đó, Quân khu 9 đã bàn giao 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Trong đó, đợt vận chuyển thứ 11 (ngày 5/10) được thực hiện bằng máy bay quân sự với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân, được Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Đợt vận chuyển ngày 21/10 là đợt thứ 12 và cũng là lần thứ hai sử dụng máy bay quân sự, tiếp tục đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Nói về ý nghĩa chuyến bay, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh: “Đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân”.

Theo Chính uỷ Quân khu 9, đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà còn là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin và hy vọng xoa dịu nỗi đau của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi thông tin về người thân.

Sau phút mặc niệm và nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thực hiện nghi thức đưa những mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay vận tải quân sự CASA-C295 để chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Trong không khí trang nghiêm, Trung tướng Hồ Văn Thái bày tỏ tin tưởng, với sự phát triển của khoa học và sự tận tuỵ của các cơ quan chuyên môn, danh tính của các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được xác định, đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Chính uỷ Quân khu 9 khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm trong công tác người có công, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ “cho đến khi không còn thông tin”.

Nhân dịp này, Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân có thành tích xuất sắc. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao thưởng cho hai tổ bay CASA-C295, số hiệu 8901 và 8903, thuộc Lữ đoàn Không quân 918 vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt trước và tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ trong đợt vận chuyển lần này./.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ