Quân khu 9: Hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HOÀI TÂM)

Đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các địa phương trên địa bàn đã tìm kiếm, quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đạt 78,06% chỉ tiêu Chiến dịch. Trong đó, quy tập 768 hài cốt liệt sĩ trong nước và 364 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; xác định được danh tính 6 liệt sĩ.

Kết quả này góp phần hoàn thành, vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026 đạt 125,77%, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch.

Một trong những kết quả nổi bật là Quân khu 9 và các địa phương hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 107/107 Nghĩa trang Liệt sĩ, với 41.231 mộ được rà soát, tổ chức lấy mẫu.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: HOÀI TÂM)

Trong đó, 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 77,52%. Đến nay, đã bàn giao 32.010 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, trong đó có 47 mẫu lấy từ các mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang. Cùng với đó, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin được đẩy mạnh; hơn 500 thông tin có giá trị được tiếp nhận, xác minh, phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận do Ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia ký kết, Ban Chỉ đạo Quân khu và Ban Chỉ đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tổ chức nhiều đoàn cán bộ sang Campuchia thăm, chúc Tết và ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027).

Thừa ủy quyền của Ủy ban chuyên trách Chính phủ, các đoàn trao kinh phí của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Quân khu Đặc biệt và Quân khu 3, cùng Ban Chuyên trách 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia để phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay. (Ảnh: HỮU TÀI)

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tại địa bàn các Đội K đang thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người, với tổng kinh phí 526 triệu đồng.

Thăm, tặng hơn 3.000 suất quà nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ Chi khu quân sự các huyện Ba Phnum, Mê Sang, Kanh Chrich thuộc tỉnh Prey Veng xây dựng một phần doanh trại.

Các hoạt động trên góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa quân đội, chính quyền, nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội tìm kiếm, quy tập thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trao Bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: HOÀI TÂM)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều cố gắng, kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm gồm: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ; Đội K90/Cục Chính trị Quân khu; Đội K91/Đồng Tháp; các Đội K92, K93/An Giang; Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long; các tổ, đội lấy mẫu của 5 tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ, Quân khu và 5 tỉnh, thành phố đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cho 157 tập thể và 647 cá nhân.

Trong đó đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai cho 1 tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1 tập thể; 4 cá nhân; Đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng: 5 tập thể, 10 cá nhân; Bằng khen của Quân khu: 20 tập thể, 20 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: 82 tập thể, 253 cá nhân và Giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 47 tập thể, 359 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.