Quân khu 9 đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Sáng 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ tổ chức vận chuyển, bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918, thuộc Trung đoàn Không quân 917 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân và lãnh đạo các địa phương thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.

Lần này có 15.401 mẫu sinh phẩm được vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, nhấn mạnh: đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 (thứ hai từ trái sang), kiểm tra mẫu sinh phẩm tại phòng bảo quản.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ phối hợp vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ:

Lực lượng Công binh kiểm tra an ninh, an toàn trên xe vận chuyển mẫu sinh phẩm.

Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân và Quân khu 9 tiếp nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Thành viên Tổ bay Lữ đoàn Không quân 918 làm công tác chuẩn bị tiếp nhận mẫu sinh phẩm.