Quân khu 9 đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự
Đây là lần thứ 11 của Quân khu 9 đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN và là lần đầu tiên vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự.
Sáng 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ tổ chức vận chuyển, bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Các mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918, thuộc Trung đoàn Không quân 917 (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Lần này có 15.401 mẫu sinh phẩm được vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN xác định chính xác danh tính liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, nhấn mạnh: đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Một số hình ảnh tại buổi lễ phối hợp vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ:
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