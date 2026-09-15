Quân khu 9 động viên lực lượng tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 330. (Ảnh: CÔNG KHANH)

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 17/9, thành phố Cần Thơ triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 125 căn nhà cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã, phường. Trong đó, có 65 căn xây mới và 60 căn sửa chữa, với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ, chương trình huy động khoảng 1.500 người tham gia hỗ trợ ngày công. Trong đó, Quân khu 9 huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 và Lữ đoàn Pháo phòng không 226 phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực phối hợp các lực lượng tại chỗ triển khai xây mới, sửa chữa 125 căn nhà đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. (Ảnh: CÔNG KHANH)

Mặc dù thời tiết những ngày qua diễn biến bất lợi, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các công trình kiên cố, chất lượng và phấn đấu hoàn thành, bàn giao đúng kế hoạch.

Tại xã Hồ Đắc Kiện, các lực lượng đã hỗ trợ 6 gia đình xây dựng nhà mới và 6 gia đình sửa chữa nhà. Đến nay, các công trình đạt từ 65 đến 85% khối lượng công việc. Tại xã Phụng Hiệp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 226 cùng các lực lượng đã đóng góp 154 ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, đạt khoảng 70% tiến độ.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại xã Phụng Hiệp. (Ảnh: CÔNG KHANH)

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình; qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và các đơn vị trong phối hợp tham mưu, tổ chức triển khai chương trình. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; chú trọng an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe bộ đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.