Quân khu 9: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại An Giang

Tại chương trình, đại diện Cục Chính trị Quân khu bàn giao 1 nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Bùi Thị Thu Thủy cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang; trao 30 suất quà, học bổng tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vượt khó học giỏi; Bộ CHQS tỉnh An Giang trao 10 ba-lô và 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh An Giang trao 10 ba-lô và 20 suất học bổng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, Ban tổ chức chương trình còn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã Phú Hữu. Đồng thời, giúp cán bộ, hội viên hiểu biết và có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Đại tá Lê Thanh Lưu, Trưởng phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 9) trao quà tặng phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Phú Hữu, tỉnh An Giang.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Thanh Lưu, Trưởng phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 9) chia sẻ: Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027, đồng thời cụ thể hóa phong trào “LLVT Quân khu 9 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cục Chính trị Quân khu 9 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức Phụ nữ các cấp trong LLVT Quân khu bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; huy động các nguồn lực; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương triển khai tổ chức “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương” bằng nhiều mô hình, phần việc thiết thực hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, chăm lo cho trẻ em, củng cố niềm tin của nhân dân; tăng cường đoàn kết quân - dân và xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh.

Ban tổ chức chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Chương trình là hoạt động thiết thực, mang đậm nghĩa tình quân - dân; thể hiện sự quan tâm của LLVT Quân khu đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới; đồng thời phát huy vai trò xung kích của Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân tại cơ sở.