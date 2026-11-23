Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Phong trào Thi đua Quyết thắng được các đơn vị triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lực lượng vũ trang Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với 14.848 công dân nhập ngũ; huấn luyện 100% đạt yêu cầu, hơn 79% khá, giỏi; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự tại 130 xã, phường, đặc khu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng lực lượng, sắp xếp tổ chức quân sự địa phương được triển khai chặt chẽ, phù hợp hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.

Trung tướng Hồ Văn Thái chứng kiến Bộ CHQS tỉnh An Giang bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027 cho Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, chuyển đổi số trong hoạt động quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, với 100% Ban CHQS cấp xã được kết nối đường truyền số liệu quân sự, tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử và ký số đạt hơn 99%. Các hoạt động dân vận, chính sách hậu phương Quân đội được triển khai sâu rộng; riêng chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2026 có tổng kinh phí hơn 543 tỷ đồng. Trong năm, toàn Cụm có 1.511 tập thể và 6.642 cá nhân được khen thưởng. Nhiều mô hình sáng tạo được nhân rộng, góp phần củng cố đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Hồ Văn Thái biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục hạn chế trong quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, nhất là chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Năm 2027, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới Phong trào Thi đua Quyết thắng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là các hoạt động APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; đẩy mạnh chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình thi đua hiệu quả.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh An Giang bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2027 cho Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp.