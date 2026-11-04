Quân khu 9 đạt 125,77% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm và quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ, đạt 78,06% chỉ tiêu toàn chiến dịch. Trong đó, công tác quy tập trong nước đạt 768 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia đạt 364 hài cốt liệt sĩ và đã xác định được danh tính của 6 liệt sĩ. Kết quả này đã đưa kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026 của toàn Quân khu đạt 125,77% so với chỉ tiêu năm, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch.

Toàn Quân khu 9 đạt 125,77% so với chỉ tiêu năm 2026

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc hoàn thành rà soát và tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với tổng số 41.231 mộ. Qua sàng lọc, có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt tỷ lệ 77,52%). Đến nay, các đơn vị đã bàn giao tổng cộng 32.010 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (bao gồm 47 mẫu khai quật ngoài nghĩa trang) cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác giám định ADN. Song song đó, công tác tiếp nhận thông tin được chú trọng với hơn 500 nguồn tin có giá trị đã được xác minh, xử lý.

Các đơn vị đã bàn giao tổng cộng 32.010 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác giám định ADN

Thực hiện biên bản thỏa thuận giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 cùng hai tỉnh biên giới An Giang và Đồng Tháp đã chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm hỏi, ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027) với đối tác Campuchia. Các đoàn đã kịp thời bàn giao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho Quân khu Đặc biệt, Quân khu 3 và Ban Chuyên trách của 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các Đội K làm nhiệm vụ tại nước bạn đã tích cực thực hiện công tác vận động quần chúng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân với kinh phí 526 triệu đồng; trao tặng hơn 3.000 suất quà dịp lễ, Tết và hỗ trợ xây dựng doanh trại cho Chi khu quân sự các huyện Ba Phnum, Mê Sang, Kanh Chrich (tỉnh Prey Veng). Những hoạt động nghĩa tình này đã góp phần củng cố sâu sắc mối quan hệ đoàn kết, tin cậy giữa quân đội, chính quyền và nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Chính ủy Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo 515 QK9, Trung tướng Hồ Văn Thái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lưu Quang Đức

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Quân khu 9 và các địa phương đã biểu dương, khen thưởng cho 157 tập thể và 647 cá nhân. Hội nghị cũng thống nhất đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 QK9, Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định: những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả, sự hy sinh thầm lặng và nỗ lực vượt bậc của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại thực địa. Đây là việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc, đáp ứng tình cảm và nguyện vọng thiết tha của thân nhân các liệt sĩ cũng như nhân dân cả nước.

Quân khu 9 và các địa phương đã biểu dương, khen thưởng cho 157 tập thể và 647 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lưu Quang Đức

Bước sang năm 2027, Chính ủy Quân khu 9 yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp tập trung dồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập trong nước; đẩy nhanh tiến độ giám định ADN đối với các mẫu sinh phẩm để sớm xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn Quân khu hạ quyết tâm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu quy tập 1.450 hài cốt liệt sĩ trong toàn bộ Chiến dịch 500 ngày đêm, lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).