Quân khu 9 đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ tham mưu, huấn luyện qua hội thi

Thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức luyện tập các phương án, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ tham mưu, huấn luyện các cấp.

Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất phát biểu khai mạc hội thi.

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi có 30 thí sinh là các đồng chí giữ chức Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng các trung đoàn thuộc Sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự 5 tỉnh, thành phố và Trung đoàn 152; Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng các lữ đoàn trực thuộc Quân khu 9 và Lữ đoàn 659 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Nội dung thi về công tác tham mưu tác chiến: Soạn thảo văn kiện; thực hành trên cương vị Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng báo cáo quyết tâm (kế hoạch) với cấp trên hoặc giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Công tác tham mưu huấn luyện: Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, xây dựng chính quy, thể lực.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất nhấn mạnh: Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác tham mưu và huấn luyện đặt ra nhiều vấn đề mới. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, năng lực tư duy, khả năng phân tích, dự báo tình hình, tham mưu xử trí các tình huống, đồng thời vận dụng linh hoạt kiến thức vào hoạt động thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Đại diện cán bộ dự thi phát biểu hứa hẹn.

Quang cảnh hội thi.

Thông qua hội thi, đánh giá đúng thực chất năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu cấp trung, lữ đoàn; xác định rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; kịp thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm hiệu quả để nhân rộng trong toàn Quân khu. Kết quả hội thi phải thực sự góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện và xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện.

Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất đề nghị Ban tổ chức và Ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, nội dung và quy chế đã xác định. Đánh giá kết quả phải khách quan, công tâm, chính xác, thực chất, bảo đảm công bằng, dân chủ, phản ánh đúng trình độ, năng lực của từng cán bộ tham gia hội thi.

Đối với cán bộ tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi; chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật hội thi. Chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt khả năng và trình độ của bản thân, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Mỗi đồng chí phải xác định hội thi không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá bản thân mà còn là cơ hội để tự học tập, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực công tác.

Ngay sau khai mạc, cán bộ dự thi tham gia thi lý thuyết và thực hành các nội dung trong hội thi.