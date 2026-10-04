Quân khu 9: Đảm bảo thông tin liên lạc 'Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn'

Vượt qua khó khăn, gian khổ

Là đơn vị ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Lữ đoàn Thông tin 29 được kế thừa toàn bộ truyền thống anh dũng chiến đấu và bảo đảm thông tin liên lạc của lực lượng thông tin Quân khu 8, Quân khu 9 và thông tin Miền. Đây là những lực lượng thông tin quân sự được ra đời rất sớm, từ những ngày đầu Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và được tôi luyện, thử thách qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rất giàu thành tích và mang đậm nét thông tin quân sự của Đồng bằng sông Cửu Long.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 triển khai kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện phục vụ chiến đấu. Ảnh tư liệu

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Lữ đoàn đã trải qua các giai đoạn xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ; bảo đảm thông tin liên lạc cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tây Nam của Tổ quốc, đánh bại hành động xâm lược của bọn phản động Pol Pot- Ieng Sary và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Tiêu biểu như: Chiến dịch phản công vào hậu phương của địch (tháng 12-1977), Chiến dịch giải phóng Phnom Penh (1-1979), các chiến dịch truy quét tàn quân Khmer Đỏ (từ 1979 đến 1989) của LLVT Quân khu… cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bảo đảm hệ thống thông tin thông suốt, kịp thời, vững chắc, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của các chiến dịch và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn có 1 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân cương Angkor Wat - Huân chương cao quý của Nhà nước Campuchia và xây đắp nên truyền thống “Dũng cảm, sáng tạo; tự lực, tự cường; thông tin thông suốt” của đơn vị.

Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn

Trong thời kỳ đổi mới, Lữ đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thông tin liên lạc “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” cho Bộ tư lệnh Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ra sức huấn luyện, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ; khai thác làm chủ các phương tiện, trang bị trong biên chế và các trang bị mới, hiện đại. Tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật đi vào chiều sâu, phát triển vững chắc.

Tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; hoàn thành tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ của đơn vị. Đến nay, Lữ đoàn đã có sự phát triển toàn diện trên các mặt công tác, tiến bộ không ngừng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, là một trong những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 huấn luyện các trang bị, khí tài mới.

Có thể khẳng định, suốt chiều dài lịch sử 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 29 đã khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Truyền thống vẻ vang được xây dựng từ mồ hôi, công sức, trí tuệ của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đi trước đang được thế hệ hôm nay gìn giữ và phát huy; những bài học kinh nghiệm quý đang được truyền thụ, vận dụng.

Những kết quả, thành tích đạt được của Lữ đoàn đã góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu” của LLVT Quân khu 9, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và chính quyền, nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long giành cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc mà Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu giao phó, trong thời gian tới, Lữ đoàn sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, Binh chủng Thông tin liên lạc và nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu; làm chủ các phương tiện thông tin mới, hiện đại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 huấn luyện nội dung chuyên ngành.

Thường xuyên xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương Quân đội; xây dựng mối đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận.

Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội. Chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 tham gia các hoạt động giải trí trên thao trường.

Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ở đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 29 ôn lại lịch sử vẻ vang, tự hào về chặng đường đã qua, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ trong thời gian tới. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của mình; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.