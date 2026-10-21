Quân khu 9 chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN

Hoàn thành lấy mẫu tại 107 nghĩa trang liệt sĩ

Ngày 21/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Quân khu 9 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân và các tỉnh, thành tổ chức vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh.

Trước giờ vận chuyển, các hòm chứa mẫu sinh phẩm được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, sắp xếp ngay ngắn, trang trọng. Mỗi mẫu sinh phẩm là một phần ký ức, một dấu tích của những người đã ngã xuống, đồng thời gửi gắm hy vọng của các gia đình đang mong chờ ngày tìm lại thông tin người thân sau nhiều năm dài.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc đưa mẫu sinh phẩm đi giám định ADN là một bước cụ thể trong quá trình tìm kiếm thông tin, từng bước trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đặc biệt, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, gồm 748 hài cốt trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia. Kết quả này đạt 122,66% chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 cẩn trọng, nghiêm trang di chuyển từng hòm mẫu sinh phẩm liệt sĩ lên máy bay.

Một dấu mốc quan trọng là ngày 10/10 vừa qua, LLVT Quân khu 9 đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại toàn bộ 107 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quản lý, sớm gần 7 tháng so với kế hoạch của Chiến dịch.

Theo kết quả rà soát, lực lượng chức năng đã khai quật 41.231 mộ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Kết quả này tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đợt vận chuyển ngày 21/10, Quân khu 9 đã tổ chức 11 đợt vận chuyển, bàn giao tổng cộng 23.557 mẫu sinh phẩm. Riêng đợt vận chuyển thứ 11, diễn ra vào ngày 5/10 bằng máy bay quân sự, đã được Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Việc tiếp tục đưa 8.453 mẫu sinh phẩm ra Hà Nội thể hiện sự phối hợp giữa các lực lượng, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tri ân người có công.

Hành trình tri ân, tìm lại danh tính liệt sĩ

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, nhấn mạnh công tác quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, hành trình vận chuyển mẫu sinh phẩm lần này là nhịp cầu hàng không thiêng liêng, nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân. Mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đi giám định mang theo niềm hy vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần làm sáng tỏ thông tin về những người đã nằm lại trên các chiến trường.

Trung tướng Hồ Văn Thái chia sẻ: “Đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi, xoa dịu những nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong”.

Hơn 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ đi Hà Nội để giám định ADN.

Việc ứng dụng công nghệ giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung thông tin còn thiếu, hỗ trợ thân nhân tìm kiếm thông tin về người thân và thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công với cách mạng.

Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định, Quân khu 9 sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về chính sách người có công nói chung, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nói riêng, với quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Việc vận chuyển hơn 8.400 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN tiếp tục khẳng định quyết tâm của Quân khu 9 trong hành trình tri ân, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.