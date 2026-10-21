Quân khu 9 chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Sáng 21/10, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Tham dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Trong tổng số 8.453 mẫu được vận chuyển đợt này, An Giang có 5.121 mẫu. Số mẫu được đưa ra Hà Nội, bàn giao Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để thực hiện các bước giám định, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã thành lập 14 tổ, đội lấy mẫu tại 20 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật 15.210/15.210 mộ, đạt 100% kế hoạch.

Trên địa bàn Quân khu 9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 1.104 hài cốt liệt sĩ, gồm 748 hài cốt trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia. Quân khu cũng hoàn thành lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ và khai quật 41.231/41.231 mộ chưa có thông tin, đạt 100%.

Sau 11 đợt vận chuyển, Quân khu 9 đã bàn giao 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Đợt vận chuyển ngày 21/10 là lần thứ 12 và là đợt thứ hai sử dụng máy bay quân sự; đồng thời đánh dấu kết thúc công tác lấy mẫu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp với các địa phương và Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt và thu thập thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Thủ trưởng Quân khu 9, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đưa mẫu hài cốt lên máy bay.

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, 8.453 mẫu hài cốt được đưa lên máy bay quân sự, vận chuyển ra Hà Nội bàn giao Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để giám định ADN.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bằng khen cho hai tổ bay thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.