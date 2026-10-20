Quân khu 9 chuẩn bị đưa 8.453 mẫu sinh phẩm liệt sĩ ra Hà Nội

Theo kế hoạch, ngày 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Cần Thơ. Đây là đợt vận chuyển thứ hai bằng đường hàng không quân sự của Quân khu 9 trong tháng 10/2026, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong tổng số mẫu dự kiến bàn giao, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ có 338 mẫu. Toàn bộ 8.453 mẫu được đóng trong 114 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, với tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Công tác vận chuyển do Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân đảm nhiệm.

Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng, Trợ lý Phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết, ngay từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, công tác lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn của Cục Quân y.

Các mẫu sau khi thu thập tại nghĩa trang hoặc địa điểm tìm kiếm, quy tập được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ từ 15 - 20 độ C, độ ẩm 45 - 55%, tránh ánh sáng trực tiếp, bảo đảm thông khí và hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm tạp chất. Khu vực lưu giữ luôn có lực lượng canh gác, bảo vệ an toàn.

Để chuẩn bị cho đợt vận chuyển, Phòng Quân y Quân khu 9 đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân bố trí phòng lưu giữ tạm thời tại khu vực quân sự sân bay Cần Thơ. Các mẫu sinh phẩm được kiểm tra về số lượng, chất lượng và niêm phong trước khi tiến hành bàn giao chính thức.

“Đây không chỉ là mệnh lệnh của cấp trên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi mong những mẫu sinh phẩm sớm được giám định, góp phần trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, để các anh được trở về với gia đình, đồng chí, đồng đội”, Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng chia sẻ.

Trước đó, ngày 5/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp với các đơn vị, địa phương vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự. Đây là lần đầu tiên Quân khu 9 sử dụng phương thức vận chuyển này để đưa mẫu sinh phẩm đi giám định ADN.

Trang nghiêm chuẩn bị vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm liệt sĩ ra Hà Nội giám định AND

Các chiến sĩ trang nghiêm nâng niu những thùng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Khu vực tổ chức lễ bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo.

Lễ vật thể hiện lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng cảnh vệ bảo vệ nghiêm ngặt các mẫu sinh phẩm chờ vận chuyển.

Cán bộ Quân khu 9 và Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các thùng mẫu.

Đại diện các đơn vị thực hiện niêm phong phòng lưu giữ mẫu sinh phẩm.

Chiến sĩ thực hiện nghi thức chào điều lệnh trước khi tiếp nhận thùng mẫu.

Thùng mẫu sinh phẩm mang tên tỉnh An Giang được chiến sĩ nâng niu tiếp nhận.

Đội hình vận chuyển các thùng mẫu di chuyển trang nghiêm qua khu vực làm lễ.

Những thùng mẫu sinh phẩm phủ Quốc kỳ được sắp xếp ngay ngắn trên xe chuyên dụng.

Hai máy bay vận tải quân sự sẵn sàng phục vụ chuyến vận chuyển mẫu sinh phẩm ra Hà Nội ngày 21/10.