Quân khu 9 bàn giao, vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Về phía tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo các địa phương dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Hồ Văn Thái phát biểu tại Lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại Lễ dâng hương, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá, dân tộc ta trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Với tinh thần ấy, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Chỉ tính riêng các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã có 182.377 Anh hùng liệt sĩ có quê hương thuộc các tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh trên chiến trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nước bạn Campuchia. Máu xương của các Anh hùng liệt sĩ đã hóa thành hồn thiêng sông núi để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc.

Các đại biểu vận chuyển hài cốt liệt sĩ lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội.

Mặc dù đạn bom đã ngừng rơi và khói lửa chiến tranh đã lụi tắt từ hàng chục năm nay, nhưng vẫn còn rất nhiều những người con ưu tú của Tổ quốc đang nằm lại đâu đó nơi lòng đất mẹ Việt Nam và nơi đất bạn mà chưa được xác định trọn vẹn danh tính.

Vẫn còn những khoảng lặng đau đáu khôn nguôi - những phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin và những mái đầu đã bạc trắng của người cha, người mẹ, người vợ, người con, người cháu khắc khoải, mỏi mòn ngóng trông thông tin của các Anh hùng liệt sĩ.

Vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Đồng Tháp lên máy bay.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương… đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt và vô cùng thiêng liêng.

Vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Đồng Tháp lên máy bay.

Những việc làm thiết thực đó không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cả trái tim của cán bộ, chiến sĩ thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”…

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay chuyên dụng. Đây là chuyến bay của nghĩa tình, sự tri ân, là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam được trường tồn.

Máy bay vận tải quân sự CASA của Quân chủng Phòng không - Không quân đưa mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN.

Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ lá Quốc kỳ đỏ thắm chính là tấm lòng thành kính nhất, là sự ôm ấp trọn vẹn mà đồng bào, đồng chí và thế hệ hôm nay và mai sau đối với các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển hôm nay là thêm những hy vọng được thắp lên, để xoa dịu những mòn mỏi, nỗi chờ mong bao năm qua của người thân và gia đình.

Tại buổi lễ, từng mẫu hài cốt liệt sĩ được bảo quản, niêm phong trước khi đưa lên máy bay quân sự để vận chuyển ra Hà Nội. Trong số 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đồng Tháp có 4.510 mẫu. Các mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt vào các thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình vận chuyển và bàn giao.

Từ Sân bay quốc tế Cần Thơ, các mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA của Quân chủng Phòng không - Không quân đến Sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội.

Các đại biểu vẫy tay chào chuyến bay vận chuyển hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN.

Sau khi đến Hà Nội, Trung tâm Giám định ADN/Viện Sinh học/Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Đồng Tháp.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ đang mở thêm cơ hội để làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh nhưng chưa được xác định danh tính. Điều này đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình và thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.