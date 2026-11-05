Quân khu 7 vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo báo cáo, trong số hài cốt liệt sĩ đã quy tập đến ngày 3/11, có 1.069 hài cốt được tìm thấy trong nước và 726 hài cốt được quy tập tại Campuchia. Kết quả này vượt 99,44% chỉ tiêu giai đoạn 1 và 19,67% chỉ tiêu toàn Chiến dịch 500 ngày đêm. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Quân khu 7 hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 58/58 nghĩa trang liệt sĩ, với 30.649 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, sớm hơn tiến độ 9 tháng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THẾ ANH)

Quân khu cũng tiếp nhận hơn 1.000 thông tin về liệt sĩ; rà soát hơn 305.000 hồ sơ liệt sĩ có thông tin về nơi chôn cất ban đầu, từng bước chuẩn hóa và số hóa dữ liệu. Việc trao đổi thông tin với các tổ chức quốc tế, cựu chiến binh Mỹ, Australia giúp tiếp nhận thêm tư liệu, hình ảnh, sơ đồ phục vụ xác minh địa điểm chôn cất liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của Quân khu 7.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang triển khai hằng ngày tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: CTV)

Đồng chí yêu cầu Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến dịch.

Tập trung rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án tìm kiếm, quy tập phù hợp đặc điểm từng địa bàn, thực hiện phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”.

Đưa nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vào chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng của cấp ủy để đánh giá tình hình thực hiện và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân chứng cung cấp thông tin về nơi an táng bộ đội Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu phát biểu. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong giai đoạn 2 của chiến dịch tập trung vào mùa khô, với nhiều địa bàn trọng điểm cần tiếp tục khảo sát, xác minh và tìm kiếm như sân bay Tân Sơn Nhất, trận Sở Hội, Bệnh viện K76A, K76B tại Thành phố Hồ Chí Minh; sân bay Biên Hòa, sân bay Lộc Ninh và một số khu vực tại Tây Ninh, Lâm Đồng.

Quân khu 7 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu phấn đấu tìm kiếm, quy tập thêm 1.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2027, hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo đảm lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu sinh phẩm đối với 100% hài cốt liệt sĩ mới quy tập.