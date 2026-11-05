Quân khu 7 vượt chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Trưởng ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lấy hơn 40.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và tổ chức vận chuyển, bàn giao 31.015 mẫu (đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN, vượt 9 tháng so với tiến độ Ban Chỉ đạo quốc gia quy định; quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ, vượt 99,44% chỉ tiêu giai đoạn 1 và 19,67% so với cả Chiến dịch.

Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu Trần Chí Tâm phát biểu ý kiến.

Những kết quả trên, có ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định quyết tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo Quân khu và các địa phương, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, tạo sự lan tỏa sâu rộng không chỉ trong nước mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế, tạo niềm tin trong nhân dân…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và những tập thể, cá nhân được khen thưởng trong ngày hôm nay.

Từ khi phát động tính từ (15/3) đến hôm nay, chiến dịch đã bước sang ngày thứ 235, đạt được những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện.

Đến nay (5/11), sau gần 50% thời gian chiến dịch đã tìm kiếm quy tập được 4.272 hài cốt liệt sĩ, đạt 61,03% chỉ tiêu chiến dịch; hoàn thành hơn 20.239 ha diện tích rà phá bom mìn, đạt 91,66% để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu xong trong năm 2026; riêng vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đã hoàn thành và bàn giao để tìm kiếm, quy tập; 34/34 tỉnh thành đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước 1 năm.

Chính ủy Quân khu 7 Trần Vinh Ngọc trao Bằng khen cho các tập thể.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đến nay (5/11) đã đạt nhiều kết quả đáng biểu dương…

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, năm 2027 đóng vai trò là giai đoạn quyết định để hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027). Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao Bằng khen cho các tập thể, trong đó có Tập thể Bộ phận Báo CAND phía Nam.

Trước hết, toàn lực lượng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chuyển mạnh phương thức từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm” ngay tại cơ sở, đồng thời tập trung trọng tâm vào địa bàn trong nước theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”. Đi đôi với đó là việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu…

Tại hội nghị, Quân khu 7 đã công bố quyết định và trao thưởng cho 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang Quân khu và 23 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong và ngoài Quân đội. Trong đó, Tập thể Bộ phận Báo Công an nhân dân phía Nam và 2 cá nhân của Bộ phận Báo CAND phía Nam được nhận Bằng khen của Quân khu 7…

Đồng thời, Quân khu 7 đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân…