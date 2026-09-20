Quân khu 7 triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan chức năng Quân khu; Bộ CHQS TP. Đồng Nai; Sư đoàn 302; đại diện Báo Công lý.

Quân khu 7 phối hợp với Báo Công lý triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. (Ảnh: Hằng Ny)

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 3 – 5/10/2026 với các hoạt động thông tin, tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu theo Đề án 57 của Bộ Quốc phòng “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”;

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho nhân dân trên địa bàn xã Sông Ray, TP. Đồng Nai; trưng bày, giới thiệu sách và tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi về gương anh hùng của LLVT Quân khu; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Tại hội nghị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị chương trình, hoạt động phối hợp với Báo Công lý để tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn xã Sông Ray, TP. Đồng Nai và Sư đoàn 302.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch chương trình.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, hoàn thiện tất cả nội dung, bao gồm: Việc đảm bảo tính pháp lý, phù hợp thực tiễn của “Phiên tòa giả định”, yếu tố chính xác của hệ thống câu hỏi giao lưu với khán giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống và các gương anh hùng của LLVT Quân khu.

Bên cạnh đó, đối với hoạt động biểu diễn, các đơn vị phụ trách tổ chức nội dung phải xây dựng tiểu phẩm phù hợp, sát thực tế và đảm bảo sự kiện diễn ra chặt chẽ, đúng kế hoạch...

Đại diện Báo Công lý phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo ban tổ chức, mục đích của chương trình này là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về dân tộc, tôn giáo.

Qua đó, lan tỏa phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 7; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, bồi dưỡng nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ;

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.