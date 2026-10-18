Quân khu 7 trao quyết định tuyển dụng 55 giáo viên cho Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao quyết định cho các đồng chí được tuyển dụng

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển dụng QNCN làm giáo viên, Quân khu 7 có 55 đồng chí được tuyển dụng. Các trường hợp đều trải qua quy trình xem xét, tuyển chọn chặt chẽ, khách quan, công tâm, đáp ứng các tiêu chí về trình độ chuyên môn, sức khỏe và phẩm chất đạo đức.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đội ngũ giáo viên mới, Thiếu tướng Lê Xuân Bình nhấn mạnh, đợt tuyển dụng nhằm bổ sung, kiện toàn tổ chức biên chế, bảo đảm quân số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đối với công tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ xây dựng nhà trường trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi trao quyết định

Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam và lãnh đạo Phân hiệu 1 tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tạo điều kiện thuận lợi để các QNCN mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được tuyển dụng

Đối với đội ngũ giáo viên mới, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu mỗi người xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm; nêu cao tinh thần tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh, chủ động nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong điều kiện đơn vị mới đi vào hoạt động, các giáo viên cần chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng tập thể thống nhất, chính quy, nền nếp ngay từ đầu.

Việc tuyển dụng nhằm bổ sung, kiện toàn tổ chức biên chế, bảo đảm quân số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi giáo viên phải là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, tác phong và ý thức chấp hành kỷ luật để học sinh noi theo; đồng thời gần gũi, sâu sát, có trách nhiệm với từng học sinh, kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ, dạy người và rèn luyện kỷ luật. Qua đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng Trường Thiếu sinh quân miền Nam ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.