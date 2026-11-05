Quân khu 7 tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Tham dự hội nghị có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; các đồng chí thủ trưởng Quân khu 7; lãnh đạo ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội…

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, trên địa bàn Quân khu đã tổ chức lấy hơn 40.000 mẫu sinh phẩm HCLS và vận chuyển, bàn giao 31.015 mẫu (đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN, vượt 9 tháng so với tiến độ; quy tập 1.795 HCLS, vượt 99,44% chỉ tiêu. Việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã thông tin sơ bộ về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trong phạm vi cả nước.

Đến ngày 5-11, sau gần một nửa thời gian Chiến dịch, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 4.272 hài cốt liệt sĩ, đạt 61,03% chỉ tiêu Chiến dịch; hoàn thành hơn 20.265 ha diện tích rà phá bom mìn (đạt 91,28%) để phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS; 34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu HCLS trước 1 năm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Quân khu 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trong thời gian qua.

Năm 2027 là năm bước vào giai đoạn quyết định hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027).

Chỉ đạo về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia; kiên trì triển khai thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm “dễ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; chuyển trọng tâm vào địa bàn trong nước; đổi mới phương thức từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở.

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; trong đó bí thư, cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia, dân tộc; đưa nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, Chiến dịch 500 ngày đêm vào chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng của cấp ủy để đánh giá tình hình thực hiện và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nghĩa tình của Chiến dịch; vận động, cung cấp thông tin, nhất là những người trực tiếp chôn cất hoặc chứng kiến, có thông tin xác thực về nơi an táng bộ đội Việt Nam để tham gia cung cấp thông tin, vị trí mộ liệt sĩ.

Rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2027 sát với từng địa bàn; trọng tâm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước; đồng thời tích cực thực hiện tìm kiếm, quy tập hồi hương HCLS ở địa bàn Campuchia; tiến hành song song nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chiến dịch đề ra.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS và Chiến dịch 500 ngày đêm.

Triển khai đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng theo quy trình do Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành.

Động viên, khen thưởng kịp thời các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; đánh giá khách quan, thực chất tình hình, kịp thời có giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh; ưu tiên bảo đảm tối đa các nguồn lực cho cơ sở và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Tổ chức tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, bia tưởng niệm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đây vừa là áp lực, thách thức, cũng vừa là cơ hội để Ban Chỉ đạo các cấp, mỗi tổ chức, cá nhân thể hiện vai trò, trách nhiệm, tình cảm tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng, thời gian tới, với quyết tâm cao của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban Chỉ đạo Quân khu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mới trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đạt kết quả nổi bật trong toàn quân, toàn quốc.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã trao bằng khen tặng 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT Quân khu; tặng 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ này. Báo Quân đội nhân dân có 1 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng.

Đồng thời, tại hội nghị đã thông báo tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trên địa bàn Quân khu 7.