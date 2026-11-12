Quân khu 7 tổng kết Mô hình 'Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo'

Đại biểu dự hội nghị

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, các sở, ban, ngành của TP.HCM, TP. Đồng Nai, các tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng; đại diện các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Mô hình...

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Đại đức Châu Hoài Thái - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn dự hội nghị - Ảnh: Lê Huy

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Mô hình giai đoạn 2019-2025; làm rõ những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, gắn kết, hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, hội nghị cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần tăng cường, cùng cố vững chắc "thế trận lòng dân", xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh, hiện đại, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Được biết, Ban Tổ chức đã nhận 33 ý kiến tham luận, ghi nhận hiệu quả của Mô hình đã mang lại; đồng thời đề xuất nhiều nội dung thiết thực, sát với thực tiễn.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ trình bày tham luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu... "Mô hình không chỉ nằm ở số lượng công trình, phần việc hay nguồn lực đã huy động, mà ở niềm tin được xây dựng, tình cảm được vun đắp, là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín và nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đây chính là nền tảng để Mô hình tiếp tục được duy trì và phát triển trong giai đoạn tới, nhằm tiếp tục chăm lo, gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.", Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc kết luận hội nghị

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã khen thưởng 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019-2025.