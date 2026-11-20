Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Năm 2026, Quân khu 7 tổ chức Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong xây dựng, chỉnh trang toàn diện tổng thể doanh trại tại các cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm tốt điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Hiệu quả của hội thi góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho bộ đội, thực sự là điểm sáng về văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua hội thi, hệ thống cơ sở doanh trại các cơ quan, đơn vị được đầu tư, củng cố ngày càng khang trang, chính quy; cảnh quan môi trường được chăm sóc thường xuyên, bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị trong LLVT Quân khu 7 đã tổ chức tham quan tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 và Lữ đoàn 26 để trao đổi, học tập những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, sáng tạo về thực hiện phong trào thi đua và tổ chức hội thi để áp dụng vào điều kiện thực tế đơn vị. Quá trình tham gia hội thi, các cơ quan, đơn vị đã phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp, tích cực huy động được nhiều nguồn lực, tạo được sự ủng hộ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần của địa phương và đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân.

Quang cảnh hội nghị.

Nhiều sáng kiến có giá trị, những cách làm hiệu quả qua hội thi như: Phần mềm quản lý đất quốc phòng trên nền tảng ArcGIS của Bộ Tham mưu Quân khu 7; hệ thống mã QR trong tuyên truyền của Sư đoàn 302 và Sư đoàn 5; hệ thống tưới vườn tăng gia sản xuất bằng năng lượng mặt trời của Lữ đoàn 77; hệ thống quản lý khí tài, trang bị, doanh cụ hậu cần, kỹ thuật bằng mã vạch QR của Lữ đoàn 23…

Đặc biệt, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 đại diện cho Quân khu 7 tham dự Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026, đã đạt loại xuất sắc, xếp thứ nhất trên tổng số các trung đoàn bộ binh đủ quân trong toàn quân dự thi và được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Xuân Thế trao thưởng tặng các tập thể tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của các cơ quan, đơn vị trong triển khai, tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2026 ở các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn LLVT quân khu.

Để phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ngày càng thực chất, có chiều sâu, Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác xây dựng, quản lý doanh trại. Từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác xây dựng và quản lý doanh trại, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, từng bước hình thành nếp sống văn hóa, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Thủ trưởng Quân khu 7 trao thưởng tặng các tập thể tiêu biểu.

Trung tướng Lê Xuân Thế lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng doanh trại, bảo đảm tầm nhìn chiến lược, lâu dài, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế, bố trí lực lượng và định hướng phát triển của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số gắn với thực hành tiết kiệm trong công tác doanh trại và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã trao khen thưởng nhiều tập thể xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai tổ chức, tham gia hội thi các cấp.