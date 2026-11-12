Quân khu 7 tổng kết công tác giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo

Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình “tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo", giai đoạn 2019-2025.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành của TP.HCM, TP. Đồng Nai, các tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng;

Đại diện các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu, các tập thể, cá nhân được khen thưởng...

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Mô hình giai đoạn 2019-2025; làm rõ những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, gắn kết, hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, hội nghị sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần tăng cường, cùng cố vững chắc "thế trận lòng dân", xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh, hiện đại, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu của địa phương trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã nhận 33 ý kiến tham luận. Đáng chú ý, các đại biểu của TP.HCM, TP. Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh đã có ý kiến tham luận sinh động, hiệu quả trong thực hiện Mô hình “tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo", giai đoạn 2019-2025.

Đại biểu TP.HCM giới thiệu tham luận về công tác phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn, trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống và giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo từ cơ sở; trong đó nhấn mạnh đến cơ chế phối hợp trao đổi thông tin và nắm tình hình;

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tuyên truyền và vận động; Kết quả chăm lo đời sống và hỗ trợ an sinh xã hội; Phát huy vai trò người có uy tín; Giải quyết vấn đề từ cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết.

Đại biểu của TP. Đồng Nai mang đến tham luận có nội dung: "Từ gần dân, hiểu dân đến giúp dân; những công trình phần việc cụ thể, công tác dân vận, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội; giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, cách thức xây dựng niềm tin và mối quan hệ gắn bó Quân – dân"...

Các đại biểu đại diện các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh tham luận của địa phương, nhiều đại diện các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng mang đến hội nghị nhiều tham luận về cách làm thiết thực, ý nghĩa như: "Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành Lực lượng vũ trang Thành phố “tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”;

Phát huy hiệu quả mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” từ thực tiễn cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh.

"Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào M’Nông tham gia thực hiện Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, giai đoạn 2019 – 2025";

"Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào K’ Ho tham gia thực hiện Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào, dân tộc, tôn giáo”, giai đoạn 2019 - 2025".

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định: Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu...

Hội nghị này không chỉ tổng kết mô hình sau một giai đoạn thực hiện, mà quan trọng hơn là từ thực tiễn để thống nhất nhận thức, cách làm và trách nhiệm trong việc tiếp tục chăm lo, gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Mô hình không chỉ nằm ở số lượng công trình, phần việc hay nguồn lực đã huy động, mà ở niềm tin được xây dựng, tình cảm được vun đắp, là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đây chính là nền tảng để Mô hình tiếp tục được duy trì và phát triển trong giai đoạn tới.

Thời gian tới, Quân khu đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng và có trách nhiệm với Nhân dân; làm công tác dân vận phải xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và sự chân thành; giúp dân đúng lúc, đúng việc, đúng nhu cầu; nói đi đôi với làm, làm để dân tin, dân đồng thuận và cùng tham gia.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Mô hình.

Tại hội nghị, Quân khu 7 đã công bố quyết định và trao thưởng cho 18 tập thể, 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình.

Đây là sự ghi nhận kịp thời những đóng góp, nỗ lực của các tập thể, cá nhân; đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Mô hình trong thời gian tới.