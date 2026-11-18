Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Năm 2026, Quân khu 7 tiếp nhận hơn 1.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các cơ quan, đơn vị. Qua đánh giá sơ bộ, Quân khu lựa chọn 76 sáng kiến có chất lượng, tính ứng dụng cao vào vòng chung khảo để tiếp tục thẩm định, đánh giá và lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Bình nhấn mạnh: “Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có vai trò thiết thực trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Phát huy sáng kiến không chạy theo số lượng mà phải chú trọng giá trị khoa học, tính sáng tạo và hiệu quả ứng dụng thực tế, có thể kiểm chứng, đánh giá cụ thể và phải đo đếm được".

Ban giám khảo kiểm tra, đánh giá các sáng kiến tại buổi nghiệm thu.

Để công tác nghiệm thu đạt chất lượng, Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu Ban giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng thực chất; tập trung làm rõ cơ sở khoa học, tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả của từng sáng kiến. Các tác giả, nhóm tác giả cần thuyết minh ngắn gọn, làm nổi bật tính ưu việt, nguyên lý hoạt động, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng sản phẩm; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện.

Ban giám khảo đánh giá các sáng kiến.

Đối với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kinh phí; chủ động phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn nhiệm vụ để định hướng cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến. Trong đó, cần tập trung vào những yêu cầu mới của tác chiến hiện đại, các giải pháp thiết thực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

Tại hội nghị, các tác giả trực tiếp giới thiệu, thuyết minh tính năng, công dụng, nguyên lý hoạt động và hiệu quả ứng dụng của từng sản phẩm; đồng thời trao đổi, giải đáp các nội dung do Ban giám khảo đặt ra. Các sáng kiến năm nay tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến trang thiết bị, mô hình học cụ huấn luyện, phương tiện kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và bảo đảm đời sống bộ đội.

Thông qua nghiệm thu, Quân khu 7 tiếp tục lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu, có tính khả thi và hiệu quả cao để biểu dương, khen thưởng, phổ biến, nhân rộng. Đây là cơ sở thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy trí tuệ, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.