Quân khu 7: Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ

Ngày 5-11, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm). Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo, tính đến ngày 3/11, toàn Quân khu đã TKQT 1.795 HCLS trong nước và Campuchia, vượt 99,44% chỉ tiêu giai đoạn 1 và vượt 19,67% chỉ tiêu toàn Chiến dịch. Hoàn thành trước 9 tháng việc lấy 30.649 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN tại 58/58 nghĩa trang liệt sĩ; vận chuyển, bàn giao 31.015 mẫu (gồm 366 mẫu mới quy tập), trong đó 10.404 mẫu vận chuyển bằng đường bộ; 20.611 mẫu được vận chuyển bằng máy bay quân sự. Việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Toàn Quân khu đã tiếp nhận hơn 1.000 thông tin về liệt sĩ; rà soát hơn 305.000 liệt sĩ có thông tin chôn cất ban đầu, từng bước chuẩn hóa, số hóa hồ sơ. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trong thời gian qua.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 kiên trì triển khai thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm “dễ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; chuyển trọng tâm vào địa bàn trong nước; đổi mới phương thức từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu phát biểu

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2027 sát với từng địa bàn; trọng tâm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nghĩa tình của Chiến dịch; vận động, cung cấp thông tin, nhất là những người trực tiếp chôn cất hoặc chứng kiến, có thông tin xác thực về nơi an táng bộ đội Việt Nam để tham gia cung cấp thông tin, vị trí mộ liệt sĩ. Triển khai đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng theo quy trình do Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đây vừa là áp lực, thách thức, cũng vừa là cơ hội để Ban Chỉ đạo các cấp, mỗi tổ chức, cá nhân thể hiện vai trò, trách nhiệm, tình cảm tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chính ủy Quân khu 7 Trần Chí Tâm phát biểu

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng với quyết tâm cao Bộ tư lệnh Quân khu 7, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban Chỉ đạo Quân khu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mới trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đạt kết quả nổi bật trong toàn quân, toàn quốc.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm-Phó Chính ủy Quân khu 7, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng thời khẳng định quyết tâm của Quân khu, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2027 và Chiến dịch 500 ngày đêm. LLVT Quân khu tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đến ngày 5-11, sau gần một nửa thời gian Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 4.272 hài cốt liệt sĩ, đạt 61,03% chỉ tiêu Chiến dịch; hoàn thành hơn 20.265 ha diện tích rà phá bom mìn (đạt 91,28%) để phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS; 34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu HCLS trước 1 năm. Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã trao bằng khen tặng 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT Quân khu; tặng 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc