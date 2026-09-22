Quân khu 7 tập huấn nhiệm vụ tác chiến 'Vòm phòng không bền vững'

Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 13 điểm cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, dự và phát biểu.

Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hữu Tài, Cục trưởng Cục 70, Tổng cục II; Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Nội dung tập huấn tập trung quán triệt quan điểm, chủ trương, yêu cầu xây dựng “Vòm phòng không bền vững”; trang bị kiến thức cho cán bộ chỉ huy về xây dựng thế trận phòng không nhân dân, quản lý, bảo vệ vùng trời và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Các nội dung được thống nhất gồm tổ chức lực lượng, cơ chế chỉ huy, trinh sát, quan sát, cảnh giới, thông tin liên lạc, hậu cần - kỹ thuật, tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giới thiệu chuyên đề Công tác Đảng, công tác chính trị trong tác chiến "Vòm phòng không bền vững"

Tại hội nghị, các báo cáo viên cập nhật tình hình tác chiến đường không, xây dựng thế trận phòng không, tổ chức và hiệp đồng lực lượng; trao đổi kinh nghiệm, giải pháp phòng, chống UAV, cùng những vấn đề về công tác Đảng, công tác chính trị và hậu cần - kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trịnh Ngọc Dục, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 giới thiệu chuyên đề Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến "Vòm phòng không bền vững"

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhiệm vụ tác chiến “Vòm phòng không bền vững”; xác định rõ phần việc được giao, bảo đảm triển khai đồng bộ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động cập nhật những vấn đề mới từ sự phát triển của khoa học, công nghệ quân sự; gắn lý thuyết với thực tiễn, nâng cao chất lượng huấn luyện sát nhiệm vụ, sát địa bàn và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án xử trí tình huống.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu bế mạc