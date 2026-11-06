Quân khu 7: Tăng tốc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ trong giai đoạn 2

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại biểu các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu xác định danh tính HCLS

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án tìm kiếm phù hợp, khẩn trương, bảo đảm khoa học, thận trọng, an toàn; đã huy động hàng ngàn nhân lực với hàng trăm ngàn ngày công, nhiều phương tiện, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước. Tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa nhân văn, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân đánh giá cao.

Trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo TPHCM và TP.Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết và phương án mở rộng tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, khu vực xã Minh Đức và tuyến đường Quốc lộ 13. Kết quả đến ngày 03/11/2026, đã quy tập được 908 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng và 117 HCLS tại khu vực xã Minh Đức, tuyến đường Quốc lộ 13.

Tính đến ngày 17/10/2026, toàn Quân khu 7 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cả "Chiến dịch 500 ngày đêm" (vượt 1,07%). Tính đến ngày 03/11/2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm và quy tập được 1.795 HCLS (trong nước là 1.069 HCLS; tại Campuchia là 726 HCLS); vượt chỉ tiêu 99,44% so với giai đoạn 1 Chiến dịch (900 HCLS) và 19,67% so với cả Chiến dịch (1.500 HCLS).

Ban Chỉ đạo Quân khu đã phối hợp với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố rà soát 58/58 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức rút kinh nghiệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, sau đó triển khai đồng loạt đến cấp xã, đồng thời thành lập 70 tổ, đội lấy mẫu, số hóa, vận chuyển, bàn giao mẫu tại địa phương và 4 tổ theo dõi, kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quân khu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn bảo đảm đúng quy trình, quy định, duy trì tốt điều kiện bảo quản mẫu sinh phẩm và công tác an ninh, an toàn, không để nhầm lẫn, hư hỏng hoặc thất lạc mẫu sinh phẩm HCLS.

Tính đến ngày 21/8/2026, toàn Quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm HCLS tại 58/58 Nghĩa trang Liệt sĩ, với tổng số 30.649/40.628 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định AND. Hoàn thành trước 9 tháng so với tiến độ Ban Chỉ đạo quốc gia quy định. Đã tổ chức vận chuyển, bàn giao 31.015 mẫu về Viện Pháp y Quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trong đó đã tổ chức 2 đợt vận chuyển bằng đường bộ, với tổng số 10.404 mẫu và 2 đợt phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển bằng máy bay quân sự, với tổng số 20.611 mẫu (trong đó có 366 mẫu mới quy tập).

Làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đã chủ động đề xuất và được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đồng thuận chủ trương, cho phép xây dựng cơ chế tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia cung cấp thông tin về mộ Liệt sĩ. Tiến hành trao đổi thông tin, tài liệu, kỷ vật về Liệt sĩ bộ đội Việt Nam với Đại học Công nghệ Texas Tech, tổ chức Mission POW/MIA, Nhóm VWAI (Hoa Kỳ); cựu binh Úc... Qua đó tiếp nhận, xử lý nhiều nguồn hồ sơ có giá trị liên quan về các trận đánh: sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968, khu vực cầu Bình Điền, trận Suối Bông Trang - Nhà Đỏ, trận Coral Sở Hội (TPHCM); Sân bay Lộc Ninh, Bắc Sơn (Đồng Nai); khu vực Tổ 5, ấp Tân Hòa và ấp Vịnh (Tây Ninh); khu vực xã Hòa Thắng, xã Đăk Săk (tỉnh Lâm Đồng) và nhiều hồ sơ, hình ảnh (không ảnh), sơ đồ có liên quan, phục vụ kịp thời cho công tác tìm kiếm quy tập HCLS trong nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị

Ngày 04/9/2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đã tổ chức Lễ Xuất quân, giao nhiệm vụ cho 4 Đội K sang Campuchia tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), tạo ấn tượng sâu sắc và được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các Đội K70, 71, 72, 73 sau khi đến đất bạn thực hiện nhiệm vụ cao cả đã phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân Campuchia, thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Tuyên truyền, vận động cung cấp, tiếp nhận và xử lý kịp thời các nguồn thông tin; tích cực khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 726 HCLS (tính đến 03/11/2026), bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật nước bạn và giữ gìn, phát huy hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cũng đã tổ chức đoàn công tác sang Campuchia làm việc, trao kinh phí của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 04 Quân khu/Quân đội Hoàng gia và 10 tỉnh của bạn, qua đó đã tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của nước nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội K thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả trên có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, khẳng định quyết tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo Quân khu và các địa phương; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân Liệt sĩ, tạo sự lan tỏa sâu rộng không chỉ trong nước mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 7 thực hiện được trong năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, năm 2027 là năm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS trong điều kiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" bước vào giai đoạn quyết định, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Kết quả giai đoạn 1 tạo nền tảng quan trọng về tổ chức, kinh nghiệm và dữ liệu; song số lượng HCLS chưa tìm kiếm, quy tập và số mộ còn thiếu thông tin nhiều, trong khi nhân chứng ngày càng ít, hồ sơ phân tán, một số địa bàn có điều kiện khảo sát phức tạp.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trên địa bàn Quân khu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa tìm kiếm, quy tập với xác minh thông tin, lấy và bảo quản mẫu sinh phẩm HCLS bảo đảm khoa học, thận trọng, đúng quy trình và an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng kết nối, đối chiếu cao.

Trong năm 2027 và giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm", Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ rà soát, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn trong nước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia do Quân khu đảm nhiệm. Tiếp tục phấn đấu tìm kiếm, quy tập 1.000 HCLS trong giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm", hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ của cả giai đoạn 2026 - 2030 trong năm 2027. Hoàn thành 100% công tác lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu sinh phẩm HCLS mới được quy tập. Hoàn thành 100% công tác số hóa hồ sơ chính sách đã hư hỏng, cũ nát đối với số hồ sơ còn khả năng phục hồi, hướng đến 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), gắn với các hoạt động về nguồn, tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng HCLS trên địa bàn.

Trong ngày 04/11, Quân khu 7 quy tập 44 HCLS Ngày 04/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7 cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ trong nước cũng như trên nước bạn Campuchia cất bốc thêm 44 HCLS. Đáng chú ý, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) trong ngày 04/11 đã tìm thấy 39 HCLS, trong đó có 17 HCLS kèm di vật. Đây là ngày ghi nhận số lượng HCLS được quy tập nhiều nhất kể từ thời điểm mở đầu chiến dịch. Như vậy, kể từ ngày 23/6 đến nay, tổng số HCLS được tìm thấy và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 942 HCLS, trong đó 352 HCLS khi tìm thấy có kèm theo các di vật. Tổng số này bao gồm 909 HCLS phát hiện riêng lẻ và 33 HCLS nằm tại 8 vị trí mộ tập thể. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên nước bạn Campuchia, bằng sự tập trung, cẩn trọng, Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) cất bốc thêm 3 HCLS tại khu vực tỉnh Oddar Meancheay, Banteay Meanchey và Siem Reap, nâng tổng số HCLS được quy tập của lực lượng lên 108 HCLS. Cũng thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Đội K73 tìm thấy 2 HCLS tại tỉnh Battambang, nâng lên 96 HCLS được toàn Đội quy tập.