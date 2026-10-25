Quân khu 7 phát huy hiệu quả hoạt động tuyến quân y

Chủ động làm chủ kỹ thuật chuyên sâu

Sau thời gian dài đau đớn do tổn thương khớp háng phải, ông Nguyễn Văn Cần (sinh năm 1950), ngụ tại tỉnh Tây Ninh đến Bệnh viện Quân y 7A (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 7) điều trị. Các y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thay khớp háng phải thành công cho ông Cần và cho xuất viện sau 10 ngày điều trị. Phẫu thuật thay khớp háng là một trong số rất nhiều kỹ thuật khó được Bệnh viện Quân y 7A triển khai thành công thời gian qua, khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện.

Là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối Quân khu 7, Bệnh viện Quân y 7A đảm nhiệm khám, điều trị cho bộ đội, nhân dân, phòng, chống dịch và bảo đảm quân y cho quần đảo Trường Sa, Vùng 2 Hải quân. Năm 2026, Bệnh viện đưa vào sử dụng khu điều trị nội trú 215 giường, đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu...

Theo Thượng tá, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A, kết quả nổi bật của Bệnh viện thời gian gần đây là đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thay khớp háng, khớp gối; nội soi tái tạo dây chằng chéo; phẫu thuật cột sống, chấn thương sọ não, tiêu hóa; chạy thận nhân tạo, thở máy không xâm lấn... Qua đó, Bệnh viện đã điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh nặng, phức tạp, cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi...

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A đọc phim X-quang.

Xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, Bệnh viện Quân y 7A tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, lựa chọn chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thực hành và chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện đầu ngành, xây dựng đội ngũ giỏi y lý, vững y thuật. Đơn vị có lộ trình cụ thể về làm chủ kỹ thuật; chuẩn hóa quy trình chẩn đoán, điều trị, tăng cường hội chẩn, chuyển đổi số, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7B (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 7) tập trung phát triển chuyên khoa mũi nhọn, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật, nội soi, chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, tiết niệu, sản phụ khoa và thần kinh; đồng thời nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị, xây dựng y đức, văn hóa ứng xử cho cán bộ, nhân viên.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A lập bệnh án, tư vấn cho bệnh nhân.

Đưa chuyên môn về gần bộ đội

Chiều tối, chiến sĩ Nguyễn Tấn Lộc, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) bị đau bụng chưa rõ nguyên nhân nhưng đã được Thượng úy, bác sĩ Hà Công Thành, Đại đội phó Đại đội Quân y 24 (Trung đoàn 4) thăm khám, chẩn đoán phát hiện bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa và kịp thời chuyển lên tuyến trên điều trị, an toàn. Thượng úy, bác sĩ Hà Công Thành cho biết, đặc thù quân y cơ sở, chúng tôi được các bệnh viện tuyến trên hướng dẫn và yêu cầu quan trọng nhất là phải phát hiện sớm, đánh giá đúng diễn biến và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A kiểm tra, chăm sóc vết thương cho bệnh nhân.

Miền Đông Nam Bộ là trọng điểm kinh tế của cả nước với nhiều khu công nghiệp và dễ chịu tác động ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nên đặt ra yêu cầu cao đối với công tác cấp cứu, điều trị, phòng, chống dịch và xử trí tình huống y tế khẩn cấp. Trong khi đó, quân y tuyến cơ sở còn hạn chế nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và khả năng chẩn đoán. Vì vậy, việc cấp cứu ban đầu và quyết định chuyển tuyến kịp thời có ý nghĩa then chốt, trực tiếp quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Từ yêu cầu này, Bộ tư lệnh Quân khu 7 xác định chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các bệnh viện. Nội dung hỗ trợ tập trung vào cấp cứu ban đầu, xử trí chấn thương, hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống dịch và quản lý sức khỏe bộ đội, huấn luyện thực hành theo tình huống. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tư vấn, hội chẩn từ xa; hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, chuẩn hóa quy trình chuyển tuyến, bảo đảm thông suốt...

"Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, phát triển nhân lực chất lượng cao, chuẩn hóa quy trình điều trị và nâng cao chất lượng phục vụ là nền tảng, nòng cốt xây dựng năng lực thực chất của các tuyến quân y Quân khu 7. Qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, đồng thời làm cơ sở vững chắc hỗ trợ chuyên môn, xây dựng hệ thống quân y cơ sở trên địa bàn Quân khu". (Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7)