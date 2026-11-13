Quân khu 7 kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Bình Cơ

Ngày 13/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, Khu phố 4, phường Bình Cơ, TP.HCM.

Đoàn công tác dâng hương.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thượng tá Phạm Đình Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Cơ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K74.

Từ ngày 5/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng đào tìm hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Quân khu 7 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ.

Căn cứ thông tin, tài liệu về trận đánh và tọa độ do ông Glenn Hines, cựu quân nhân Úc, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, kết hợp với kết quả đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí, với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Tại vị trí 1, nơi dự kiến có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ, lực lượng đã đào 2 luồng sâu từ 1,8-2m nhưng chưa phát hiện hài cốt. Hai vị trí còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Lãnh đạo Quân khu 7 động viên các lực lượng.

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17/7 đến 28/7/2026, các lực lượng đã đào 20 đường tại những tọa độ lân cận nhưng cũng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ, những khó khăn trong quá trình đào tìm cũng như công tác phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đất nhằm bảo đảm an toàn, thực hiện đúng quy trình.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 cùng các lực lượng tham gia.

Tặng quà động viên các lực lượng.

Phó Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác.

Do đó, các lực lượng cần tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại.

Đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu sớm tìm thấy và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.